Polizei kontrolliert auf Autobahnen 5 und 8: böses Erwachen für Rettungsgassen-Muffel

Stellen Sie sich vor, Sie sind in einen Unfall verwickelt und schwer verletzt. Keine Frage: Sie sehnen die Ankunft des Notarztes regelrecht herbei. Doch der Rettungswagen verliert wertvolle Zeit, weil es für ihn kaum ein Durchkommen zwischen den Blechkarossen gibt. Das ist Alltag auf deutschen Autobahnen und mehrspurigen Bundesstraßen. Leider!

Viele kennen die Regeln nicht

Doch es sind nicht nur rücksichtslose Verkehrsteilnehmer, die die Rettungsgasse blockieren. Trotz intensiver Bemühungen von Land und Bund, das Thema ins Bewusstsein zu rücken, kennen noch immer viele Pkw- und Brummilenker die Regeln schlichtweg nicht.

Jede Sekunde zählt

Das Bilden einer Rettungsgasse ist nicht nur Pflicht, die freie Fahrt zur Unfallstelle für den Rettungswagen und andere Einsatzkräfte kann Leben retten. „Jede Sekunde zählt“, weiß der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Wie man den Rettungskräften den Weg freimacht, das ist eigentlich ganz einfach: Die Fahrzeuge auf der linken Spur weichen nach links aus, die auf der mittleren und rechten nach rechts.

Wenn der Verkehr stockt, muss Rettungsgasse gebildet werden

Wer dafür eine Merkhilfe braucht, kann sich an der „Rechte-Hand-Regel“ orientieren. Eine Rettungsgasse muss immer dann gebildet werden, wenn der Verkehr stockt – und nicht erst, wenn Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht nahen. Das gilt auf den Autobahnen und auf Bundesstraßen mit mindestens zwei Fahrspuren, also auch auf Abschnitten der B 36 oder der B 10 in der Region.

Verstöße werden konsequent sanktioniert

Bislang kamen Rettungsgassen-Muffel in der Regel ungestraft davon, wenn sie sich nicht an die Vorgaben hielten. Doch diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen wird Fehlverhalten von Polizeifahrzeugen mit Videokameras überwacht. „Verstöße werden konsequent sanktioniert“, bestätigt Sprecher Carsten Dehner vom Stuttgarter Innenministerium. Zuletzt seien dagegen Prävention und Information im Vordergrund gestanden, etwa mit Bannern an Autobahnbrücken, die zeigen, wie eine Rettungsgasse zu bilden ist.

Polizeiautos mit Videokameras

Im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung haben die Ordnungshüter vor allem die A 5 (Frankfurt-Basel) und die A 8 (Karlsruhe-München) im Visier. Die Autobahnpolizei im Raum Freiburg testet zudem seit März Dashcams. Mit den kleinen Videokameras an der Windschutzscheibe können Rettungsgassen-Sünder ebenfalls auf frischer Tat überführt werden.

Neben Geldstrafe auch einmonatiges Fahrverbot möglich

Im Raum Karlsruhe ist ein mit einer Kamera ausgestattetes Zivilfahrzeug im Einsatz. Mit Bildern, die aus diesem Polizeiwagen gemacht wurden, konnten schon Brummilenker bei Sünden wie dem Schneiden von Fußnägel am Steuer überführt werden. Bei Rettungsgassen-Kontrollen haben die Beamten trotz vieler Verkehrsteilnehmer, die sich vorbildlich verhalten, viel zu tun. Nach einem Unfall jüngst auf der A 5 bei Karlsruhe-Hagsfeld wurden zum Beispiel 245 Verstöße registriert. Die Rettungsgasse wurde nicht nur von Pkws, sondern auch von Sattelzügen und Bussen blockiert.

Für die Sünder dürfte es ein böses Erwachen geben: Ihnen drohen Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro – und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei! Werden die Regeln missachtet und dabei noch Dritte gefährdet oder es entsteht ein Sachschaden, kommt zur Strafe von 320 Euro ein einmonatiges Fahrverbot hinzu. Die drastischen Strafen könnten mit der Zeit Wirkung zeigen: „Das spricht sich rum“, glaubt ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums.

„Rechte-Hand-Regel“: Wo genau sollten Autofahrer im Stau eine korrekte Rettungsgasse bilden? Autos auf der linken Spur fahren nach links, die auf allen übrigen Spuren nach rechts. Als Merkhilfe kann die sogenannte „Rechte-Hand-Regel“ dienen: Die Finger der rechten Hand stehen von oben gesehen für die Fahrbahnspuren. Dabei symbolisiert der Daumen die linke Spur, wo die Autos nach links fahren sollen und alle anderen „Finger“ gehen nach rechts. Die Rettungsgasse liegt zwischen Daumen und Zeigefinger. dpa