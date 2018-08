Deutscher stürzt auf Mallorca von Balkon und stirbt

Anzeige

Drama am Ballermann: Ein Tourist aus Deutschland ist an der Playa de Palma auf Mallorca bei einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers ums Leben gekommen.

Der mutmaßliche Unfall ereignete sich am Montagabend, wie die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mitteilte. Der 23-Jährige sei aus dem 12. Stock in die Tiefe gestürzt.

23-Jähriger soll Klimmzüge am Balkongeländer gemacht haben

Die Regionalzeitung „Diario de Mallorca“ berichtete, der Urlauber habe in angetrunkenem Zustand Klimmzüge am Balkongeländer gemacht und sei dabei in die Tiefe gestürzt.

dpa