Rotes Tuch für London

In London kocht hörbar der Ärger hoch, die EU-Beamten in Brüssel zucken verständnislos mit den Schultern. Die Brexit-Verhandlungen sind vorerst blockiert, während die frustrierten Europa-Freunde in Großbritannien beide Seiten zur Mäßigung aufrufen. Was ist geschehen? Je nach Sichtweise haben die EU-Verhandler zu Papier gebracht, was zuvor in den wochenlangen Gesprächen mühsam vereinbart worden war – oder aber sie treiben die Regierung von Theresa May mit provokanten Vorschlägen in die Ecke, um ihre Verhandlungsposition zu schwächen.

Der Knackpunkt ist die komplizierte Irland-Frage. Die EU schlägt für den Brexit unter dem sperrigen Begriff „gemeinsames regulatorisches Gebiet“ eine einheitliche Handels- und Zollregelung für die Republik Irland und das britische Nordirland vor. Dabei beruft sich Unterhändler Michel Barnier auf den Wunsch Londons, keine Kontrollposten entlang der irischen Grenze zu installieren. Der Vorschlag geht somit auch auf die Befindlichkeiten der Politiker in einer fragilen Region ein, die jahrzehntelang unter einem blutigen Bürgerkrieg gelitten hat.

Er bedeutet aber auch, dass zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs nach 2019 eine unsichtbare Zollgrenze verlaufen könnte. Ein solches Modell der künftigen Teilung Großbritanniens ist allerdings ein rotes Tuch sowohl für die Konservativen in London als auch für die pro-britischen Unionisten in Belfast. May kann gar nicht anders, als die Idee mit einem empörten „No“ zu beantworten, andernfalls wäre sie in kürzester Zeit ihren Job los. Weswegen Brüssel den Entwurf in der jetzigen Form getrost einstampfen kann.

Der Streit könnte die zähen Brexit-Gespräche um Wochen, wenn nicht Monate zurückwerfen – es sei denn, May präsentiert in ihrer angekündigten Rede am Freitag eine besonders kreative Lösung des Irland-Problems. Am Ende wird man sich einig werden, auch der Nordirland-Konflikt endete schließlich einst mit Kompromissen. Doch der angedachte Zeitplan für den geordneten EU-Austritt der Briten kann kaum noch eingehalten werden.