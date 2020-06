Corona-Studie der Uni-Kliniken: „Kinder sind seltener infiziert als ihre Eltern“

Anzeige

Manche Eltern fühlen sich erlöst und jubelten über das Ergebnis, andere ärgern sich nun erst recht darüber, dass die Kindergärten und Grundschulen so lange geschlossen blieben: Die Kinderstudie der vier baden-württembergischen Universitätskliniken zur Ausbreitung des Coronavirus gibt Entwarnung. Mädchen und Jungen bis zum Alter von zehn Jahren sind demnach keineswegs „Virenschleudern“.

Deshalb sollen Kitas und Grundschulen ab 29. Juni „vollumfänglich“ öffnen, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ankündigten, nachdem zwei Forscher ihre Erkenntnisse bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart präsentierten. Wobei es weiterhin deutliche Abstriche gegenüber „normalen“ Verhältnissen gibt.

Für Kitas gibt es auch weitreichende Lockerungen für Personal und Räume, um die Personalnot in den Griff zu bekommen: Sie dürfen größere Gruppen bilden, Aushilfspersonal ohne Ausbildung einstellen und externe Räume nutzen.

„Mehr Flexibilität geht nicht“ erklärte Kultusministerin Eisenmann. Sie verwies auf Angaben, wonach rund 40 Prozent der Erzieherinnen zur Corona-Risikogruppe gehörten und derzeit für den Dienst ausfielen. Bei den Lehrern sind es rund 20 Prozent. Die Ausnahmeregelungen für die Kitas sollen für ein Jahr gelten, bis Ende des Schuljahres 2020/21.

Studie: Von knapp 5.000 Testpersonen nur zwei infiziert

Die Erleichterung über die Medizinstudie dominierte jedoch bei der Kultusministerin und dem Regierungschef. „Die Kinder sind seltener infiziert als ihre Eltern und sicher nicht als Treiber des Infektionsgeschehens anzusehen“, so umriss der Ulmer Medizin-Professor Klaus-Michael Debatin das vorläufige Ergebnis der Untersuchung an exakt 4.932 freiwilligen Testpersonen – es handelte sich um 2.466 Kinder mit jeweils einem Elternteil, die keine bekannte Vorerkrankung hatten.

Sie alle hatten sich Rachenabstriche und mehrere Blutproben nehmen lassen. Ziel war es, unbemerkte Corona-Infektionen aufzuspüren.

Antikörper bei 45 Eltern und 19 Kindern

Das Ergebnis des Massentests, der sich über drei Wochen im April und Mai erstreckte: Nur ein Eltern-Kind-Paar war aktuell infiziert. Und bei 64 Personen fanden die Forscher Antikörper, die auf eine unbemerkt durchlaufene Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten. „Das entspricht 1,3 Prozent“, betonte Debatin. „Wir sind weit von einer Herden-Immunität entfernt.“

Ein deutlicher Unterschied zeigte sich hier zwischen Eltern und Kindern: 45 Eltern wiesen Antikörper auf, jedoch nur 19 Kinder. Der Heidelberger Virologe Hans-Georg Kräusslich nannte es als wichtiges Ergebnis, dass Kinder nicht nur „scheinbar seltener an Covid-19 erkranken, was schon länger bekannt ist, sondern auch seltener durch das Sars-CoV-2-Virus infiziert werden“.

der Charité nicht zu verstecken Klaus-Michael Debatin, Medizin-Professor aus Ulm

Als vorläufig bezeichneten die Mediziner ihre Studienergebnisse, weil noch einige Bluttests „im einstelligen Bereich“ ausstehen. „Es könnten am Ende auch 67 oder 69 Personen mit Antikörpern sein, aber mehr nicht“, sagte Kräusslich. Es sei unüblich, solche Studien schon zu präsentieren, ehe sie in Fachkreisen publiziert werden, räumten die beiden Wissenschaftler ein – doch das enorme öffentliche Interesse habe zu dieser Ausnahme geführt.

Nur acht Wochen vergingen, seit die Landesregierung die Studie in Auftrag gegeben hatte. Auch die Uni-Kliniken Freiburg und Tübingen waren beteiligt. „Wir brauchen uns vor der Charité nicht zu verstecken“, meinte Debatin über die „geballte Kraft“ der vier Uni-Kliniken.

Kinder sollen nicht in anderen Gruppen spielen

Die Mediziner gaben mit ihrer Studie sozusagen ihren Segen für die Lockerungspläne der Landesregierung. Ab 29. Juni sollen Kita-Kinder und Grundschüler wieder in ihre ganze Gruppe zurückkehren – ohne das Abstandsgebot von 1,50 Metern, das für Ältere gilt. Allerdings sollen die Gruppen getrennt bleiben.

„Kinder können nicht in anderen Gruppen mitspielen oder die Klassen wechseln“, erklärte Kultusministerin Eisenmann. Schulbeginn und Pausen sollen entzerrt werden. „Die Klasse 1a kann zum Beispiel um 7.45 Uhr beginnen, die Klasse 1b um acht Uhr.“

Keine Rückkehr in 1:1-Normalität

Dass es am 29. Juni keine 1:1-Rückkehr in die Normalität vor der Corona-Pandemie gibt, räumte Eisenmann ein. Die Ganztagesbetreuung könne kleiner ausfallen, wobei die Kommunen versprochen hätten, ein möglichst „breites Angebot“ zu machen. Der Unterricht werde sich an den Grundschulen auch weiterhin auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde konzentrieren – wobei jede Schule auch Spielraum für zusätzliche Angebote habe.

Vieles hängt auch davon ab, wie viele Lehrer daheim bleiben müssen, weil sie zur Corona-Risikogruppe zählen, erklärte Eisenmann. Bisher sind es landesweit rund 20 Prozent der Lehrkräfte. Ab 29. Juni müssen die Lehrer ärztliche Atteste vorlegen. „Bei den Erziehern gehören angeblich 40 Prozent zur Risikogruppe“, sagte Eisenmann. Deshalb gewähre das Land den Kitas nun für ein Jahr große Ausnahmegenehmigungen: Sie können größere Gruppen bilden, auch ungelerntes Personal einstellen und Räume außerhalb anmieten.