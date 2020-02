Nach Lehrer-Kritik: Bürgermeister im Landkreis Karlsruhe machen sich für Gemeinschaftsschulen stark

Mit einem Offenen Brief haben elf Bürgermeister aus dem Landkreis Karlsruhe ihre Solidarität mit den Gemeinschaftsschulen bekundet. Sie reagieren damit auf die öffentliche Kritik des Philologenverbandes an der noch jungen Schulart.

Der Angriff wirke wie eine gezielte „Kampagne“, da derzeit die Informationsveranstaltungen für weiterführende Schulen laufen. Zur Kritik am Pädagogik-Konzept äußern sich die Rathauschefs nicht, doch sie betonen die wichtige Bedeutung der „erfolgreich gestarteten“ Gemeinschaftsschulen.

So schnell einigen sich elf Bürgermeister selten auf eine gemeinsame Unterschriftenaktion: Nur wenige Stunden, nachdem über die harte Kritik des Philologenverbandes (PhV) an den Gemeinschaftsschulen berichtet wurde, übersandten zehn Rathauschefs des Landkreises Karlsruhe eine Solidaritätsbekundung für die Gemeinschaftschulen.

Ende der aktuellen Diskussion gefordert

„Die Gemeinschaftsschulen sind erfolgreich gestartet“, erklären sie in dem Offenen Brief. „Es ist nicht länger akzeptabel, dass Lobbygruppen an einem erfolgreichen Passagierflugzeug während des Fluges die Triebwerke abmontieren möchten, um einen stabilen Flug in Turbulenzen zu stürzen.“