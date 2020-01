Neuer Stichtag für die Einschulung: Elterninitiative „trotz einiger Wermutstropfen“ zufrieden

Anzeige

Nun ist es vom Landeskabinett besiegelt: Der Stichtag für die Einschulung soll in diesem Sommer vom 30. September auf den 31. August vorverlegt werden. Das bedeutet, dass Kinder, die erst im September 2020 ihren sechsten Geburtstag feiern, nicht mehr schulpflichtig sind. Katrin Göltenboth, Sprecherin der Elterninitiative, zeigte sich trotz einiger Wermutstropfen nun zufrieden.

Bisher galt: Alle Kinder, die bis Ende September sechs Jahre alt werden, müssen eingeschult werden – oder ein formales Rückstellungsverfahren durchlaufen. In zwei weiteren Stufen soll der Stichtag bis zum Jahr 2022 auf den 30. Juni wandern. Die baden-württembergische Ministerrunde stimmte auf ihrer Auswärtssitzung in Brüssel für die Reform. Der Landtag muss zwar die Gesetzesänderung noch beschließen, voraussichtlich im März, doch sein Ja gilt als sicher.

„Mir ist wichtig, dass wir die Veränderung gut und praktikabel umsetzen, im Sinne der Eltern, der Kinder, aber auch der Kita-Träger“, erklärte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in einer Mitteilung. Sie spielte damit auf die sehr emotionale Debatte an.

Eine landesweite Elterninitiative hatte die Reform mit Nachdruck gefordert und seit Februar 2019 mehr als 24.000 Unterschriften gesammelt. Die Familien hatten zunächst gehofft, dass Eisenmann den Stichtag in einem Schwung auf Juni vorverlegt – doch die Kommunen leisteten heftigen Widerstand. Sie fürchteten hohe Kosten, wenn mehr Kinder länger im Kindergarten bleiben.

Ein Sieg mit Wermutstropfen für die Eltern

Katrin Göltenboth, Sprecherin der Elterninitiative, zeigte sich trotz einiger Wermutstropfen nun zufrieden: „Wir freuen uns ganz arg“, sagt sie kurz nach dem Kabinettsbeschluss zum neuen Einschulungsstichtag. „Wenn man bedenkt, dass wir unsere Petition erst im Februar 2019 gestartet haben. Innerhalb von einem Jahr von der Petition zum Gesetz – das ist toll.“

Göltenboth hat die Unterschriften-Aktion „Stoppt die Früheinschulung in Baden-Württemberg!“ initiiert. Die Frau aus Bretzfeld hatte auch zahlreiche Mütter und Väter aus dem BNN-Verbreitungsgebiet als Mitstreiter. Die Initiative hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf ihre Seite gezogen – allerdings hatte die Elterninitiative anfangs ein energischeres Durchgreifen der CDU-Spitzenfrau erhofft.

Im ersten Schritt gilt nun der 31.August 2020

Neuer sogenannter Stichtag für die Schulpflicht ist in diesem Jahr der

31. August. So haben es die baden-württembergischen Minister am Dienstag beschlossen. Das bedeutet: Kinder, die erst im September 2020 ihren sechsten Geburtstag feiern, müssen dieses Jahr nicht mehr eingeschult werden. Freiwillige dürfen aber weiterhin in der Schule starten.

Nächstes Jahr wandert der Stichtag dann auf den 31. Juli – und im übernächsten Jahr auf den 31. Juni. Nur für Kinder, die bis Ende Juni 2022 ihr sechstes Lebensjahr vollendet haben, gilt dann die Schulpflicht.

Andere Länder haben gezeigt,

dass es auch in einem Rutsch geht

Die Eltern hatten sich eine Reform auf einen Schlag erhofft – also eine sofortige Vorverlegung des Stichtages auf 30. Juni 2020. „Andere Bundesländer wie Bayern haben gezeigt, dass es auch in einem Rutsch geht“, sagt Göltenboth.

Kultusministerin Eisenmann hatte auf Druck der Kommunen den Kompromiss der stufenweisen Reform eingefädelt. Mit Horrorszenarien von überfüllten Kindergärten und hohen Zusatzkosten hatten sich Städte und Gemeinden gegen einen großen Wurf gewehrt.

In drei Schritten zurück in die Zeit vor 2007

Mit dem dreijährigen Stufenmodell kehrt das Land nun in Trippelschritten zu alten Verhältnissen zurück. Denn erst im Jahr 2007 hatte Baden-Württemberg überhaupt die Schulpflicht für Sechsjährige mit Geburtsterminen von Juli bis September eingeführt.

Vorher galt die Regel: Wer bis Ende Juni sechs Jahre alt wird, muss in die Schule, wer erst im Juli oder später dieses Alter erreicht, darf weiter im Kindergarten spielen. Doch im Sog der Frühförderungswelle verlegte nicht nur der Südwesten den Stichtag. Mit dem Ergebnis, dass seither auch unreife Fünfjährige mit der Schultüte losstapfen.

Familien fürchteten Frustration bei Fünfjährigen

„Wir wollen, dass die Kinder ganzheitlich schulreif sind, auch sozial-emotional“, so begründete Göltenboth ihre Petition. Sie ist überzeugt davon: Die frühe Einschulung zieht oft Überforderung und Frustration nach sich – und davon blieben „lebenslange Spuren“.

Das grüne Licht des Kabinetts für die Reform komme gerade rechtzeitig, meint Göltenboth. „Jetzt beginnt schon die Zeit, in der Schulranzen ausgesucht werden“, sagt sie. Wobei sich nach der ersten Zusage Eisenmanns vor Monaten bereits die meisten Vorschulen und Grundschulen auf das neue Modell eingestellt hätten. Die Zustimmung des Landtags, voraussichtlich im März, gilt nur noch als Formsache.

Eine Art Bestandsgarantie für Hauptschulen

Gleichzeitig mit der Stichtagsreform hat das Kabinett auch eine Art Bestandsgarantie für viele der Haupt- und Werkrealschulen beschlossen. 235 gibt es nur noch im Land. Bisher wurden sie in der Regel geschlossen, wenn zweimal in Folge weniger als 16 Fünftklässler starteten. Im Lauf der Jahre wechseln jedoch zahlreiche überforderte Realschüler zurück auf Hauptschulen.

In Zukunft soll deshalb die 16-Schüler-Regel nicht mehr gelten – sofern keine andere Schule in „zumutbarer“ Entfernung steht.

Die SPD-Opposition begrüßte die Stichtagsreform, bezeichnete die Neuerung für Hauptschulen jedoch „als heiße Luft“ und Werbekampagne der CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann.