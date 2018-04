Selbstbewusstsein kann mit der Kleidergröße wachsen

Was für eine Wandlung: Mit einem XS-Figürchen stand Sarina Nowak im Jahr 2009 in Heidi Klums TV-Show „Germany’s Next Top Model“ im Rampenlicht. Zum Sieg in der Pro-Sieben-Castingshow reichte es aber nicht: Die 16-jährige Blondine aus der Lüneburger Heide landete auf Platz sechs. Jahre danach startete die junge Frau aber richtig durch. Heute ist sie ein Star – als Curvy Model.

Ich finde es toll, dass auch kurvige Frauen auf den Laufsteg dürfen

Seit dem Abschied vom Kampf um Idealmaße wurde aus dem XS-Modell eine Frau mit fülliger Figur und Größe 42. Inzwischen ist Sarina Nowak für viele Frauen ein Beispiel dafür, dass das Selbstbewusstsein mit der Kleidergröße wachsen kann. Im Buch „Curvy“ (Gräfe und Unzer, 192 Seiten, 17,99 Euro) erzählt sie von ihrer Abkehr vom Schlankheitswahn. „Ich finde es toll, dass auch kurvige Frauen auf den Laufsteg dürfen“, meint Alisa Piecha aus Karlsruhe.

Wahl in Leinfelden-Echterdingen

Als eine von 23 Kandidatinnen hat sich die Erzieherin nach einem Casting für das Finale von „Miss Happy Curvy“ an diesem Samstag, 28. April, in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen qualifiziert. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich weiterkomme“, sagt die 28-Jährige bescheiden. Dabei war es nicht ihr erster Auftritt bei einem solchen Wettbewerb.

Ich gehe die Sache locker an

Jetzt fiebert die junge Dame, die sich auch privat für schöne Mode in großen Größen interessiert, ihrem Auftritt Ende April entgegen, ohne dabei in Stress zu geraten: „Ich gehe die Sache locker an!“ Unabhängig von ihrem Abschneiden im Finale sieht sie allein ihre Teilnahme bereits als Erfolg an. „Alles, was jetzt noch dazu kommt, ist eine tolle Erfahrung.“

Organisatorin: Wahl ist Premiere im Südwesten

Die Wahl ist nach Angaben von Initiatorin Elfi Ochs ein Premiere im Südwesten. „Es wird aber mit Sicherheit nicht die letzte sein“, prophezeit die Chefin einer Modelagentur in Stuttgart. Ochs ist nach eigenen Angaben schon seit fast einem Vierteljahrhundert im Modeschauenbusiness tätig. Als sie vor 25 Jahren erstmals Models mit großen Konfektionsgrößen auf dem Laufsteg präsentierte, habe sie damit eine Vorreiterrolle eingenommen.

Deutsche Durchschnittsfrau trägt Größe 42 bis 44

Doch in der Modelbranche begegnen sich nach ihrer Erfahrung noch immer zwei Welten, wenn man von den üblichen Vorstellungen abweiche. Dabei sei die gängige Traumfigur keineswegs die weit verbreitete. Laut dem statistischen Bundesamt trägt die deutsche Durchschnittsfrau Konfektionsgröße 42 bis 44, fällt also in die Kategorie Plus Size vieler Labels, bei denen Übergrößen bereits ab 38 beginnen.

Man muss sich nicht kasteien

Für Ochs steht jedoch fest: Frauen, die dem Curvy-Bild entsprechen, können natürlich auch Lebensfreude vermitteln und eine gute Ausstrahlung haben. Ihr persönliches Motto: „Man muss sich nicht kasteien!“ Dass Frauen mit einer etwas fülligeren Figur automatisch Sportmuffel seien, betrachtet sie als Vorurteil und führt ein Beispiel an: Im Fitnessstudio einer Freundin seien 60 Prozent der Besucherinnen – „curvy“.

Mit sich selbst ist man oftmals am kritischsten

Die Botschaft, die Ochs mit ihrem Engagement verbindet, ist eine klare: Der Wert eines Menschen sollte nicht durch Körperform und Konfektionsgröße bestimmt werden. Feminine Kurven seien „einfach schön!“ Und: „Curvys sind keine Menschen, die man schräg anschauen muss, nur weil sie etwas mehr auf den Rippen haben.“ Doch Ochs kennt auch ihre Geschlechtsgenossinnen und deren weit verbreitete Haltung: „Mit sich selbst ist man oftmals kritischer.“

Großes Kundenpotenzial

Männer hätten da weniger Probleme mit ihrem Gewicht. „Die stehen eher dazu, so wie sie sind.“ Die Modebranche unterschätze das Kundenpotenzial von Frauen mit weiblicheren Rundungen jedoch zum Teil beträchtlich. Ab Größe 42 bestünden Wachstumschancen, wenn Preis und Leistung stimmten.

Von der Qualität der Bewerbungen für „Miss Happy Curvy“ war Ochs übrigens sehr angetan. Die achtköpfige Jury aus sechs Damen und zwei Herren werde es schwer haben: „Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss.“