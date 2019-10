Restaurants aus der Region zahlen oft Gebühren, damit Gäste online reservieren können

Anzeige

Wer ein Hotelzimmer buchen möchte, nutzt meist Internet-Portale wie HRS oder Booking. Ein Trend, der auch die Gastronomie erreicht hat: Mehrere Online-Dienste aus Karlsruhe und der Region bieten Restaurantgästen kostenlose Tischreservierungen an. Für die Gastwirte werden dabei Gebühren fällig – weswegen sogar schon über Anzahlungen ähnlich wie bei Hotelreservierungen nachgedacht wird.

Von den Gastwirten nehmen sie dafür eine Gebühr. Barbara Beck, Inhaberin des Hotel-Restaurants Heiligenstein in Neuweier (Baden-Baden), nutzt die digitale Tischreservierung seit etwa vier Jahren. „Anfangs ging es uns darum, dass die Leute, die uns im Internet bei Michelin finden, dort direkt reservieren können.“

Beck entschied sich deshalb für den Anbieter „Bookatable“, der 2016 von Michelin übernommen wurde und online in dessen Restaurantführer „Guide Michelin“ eingebunden ist. Laut eigenen Angaben arbeitet „Bookatable“ europaweit mit mehr als 17 500 Restaurants zusammen, rund 3 200 davon sind im deutschsprachigen Raum. Sie zahlen eine Grundgebühr sowie eine kleinere Summe für jede Reservierung.

Gastwirtin zahlt zwei Euro Gebühr pro Reservierung

„Bei uns sind das knapp 60 Euro im Monat und zwei Euro pro Gast“, sagt Gastronomin Beck. „Natürlich denke ich mir bei Stammgästen aus Neuweier manchmal, die hätten auch anrufen können. Aber das macht nichts. Denn wir erreichen über die Online-Reservierung auch viele neue Gäste, die sonst nicht zu uns gekommen wären.“

Größter Konkurrent des Michelin-Dienstes ist „Opentable“. Dieser Online-Reservierungsdienst wurde Ende der 1990er Jahre in San Francisco gegründet und hatte zunächst auch nur Restaurants der kalifornischen Stadt im Angebot. Inzwischen ist „Opentable“ in zahlreichen Ländern aktiv und wurde 2014 für 2,6 Milliarden Dollar vom Hotel-Buchungsanbieter Booking übernommen.

100 bis 200 Euro monatlich sind es auf dem Turmberg

„Zurzeit erfahren wir ein globales Wachstum wie noch nie zuvor“, schreibt das Unternehmen auf seiner Internet-Seite. Weltweit zählen demnach mehr als 51 000 Restaurants zu den Kunden von „Opentable“. Dazu zählt auch „Anders auf dem Turmberg“ in Karlsruhe. Inhaber und Küchenchef Sören Anders ist mit dem Angebot zufrieden. „Es erleichtert uns die Arbeit sehr, weil wir weniger Anrufe haben und einen besseren Überblick“, sagt er. „Und unsere Gäste können in Echtzeit sehen, wann noch ein Tisch verfügbar ist.“

Auch „Opentable“ ist für Restaurantgäste kostenlos und verlangt dafür von den Gastwirten eine fixe Nutzungsgebühr sowie weitere Gebühren für jede einzelne Buchung. Bei „Anders auf dem Turmberg“ fallen insgesamt „zwischen 100 und 200 Euro im Monat“ an, sagt der Chef.

Online-Reservierungen sind für Gäste verbindlicher

Daniel Ohl, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Baden-Württemberg, verweist auf einen positiven Nebeneffekt der Digitalisierung. „Es gibt ein wachsendes Problem mit sogenannten ‚No-Shows‘: Leute reservieren einen Tisch und erscheinen dann einfach nicht“, klagt Ohl. Dieser Unsitte sei mit Online-Reservierungen besser beizukommen. „Denn da muss der Gast Name und Adresse eingeben, das schafft eine gewisse Verbindlichkeit.“

Verlangen Restaurants künftig eine Anzahlung?

Denkbar wäre es auch, dass Restaurants künftig eine Anzahlung verlangen. „Die Kreditkarte wird dann beim Reservieren mit zehn Euro belastet und später wird diese Summe verrechnet“, sagt der Dehoga-Sprecher. Bei der Buchung von Hotelzimmern im Internet sei dieses Vorgehen längst Standard.

Das Interesse der Restaurants an der Online-Reservierung sei unterschiedlich, so Ohl. „In größeren Städten sind diese Dienste sicher stärker verbreitet als unter Landgasthöfen.“ Die Dehoga biete ihren Mitgliedsunternehmen eine gezielte Beratung zur Digitalisierung an, sagt er. „Es gibt ständig neue Angebote. Jeder Gastronom muss selbst entscheiden, was für ihn passt.“ Und jeder Gast natürlich auch.