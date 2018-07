Sommer, Sonne, Saufgelage

Vor sechs Wochen wurde es Johannes Hucke zu viel. Weil er von den regelmäßigen Feiern auf der erhöhten Grünfläche oberhalb des Edeltrudtunnels trotz seiner doppelt verglasten Fenster immer wieder aus dem Schlaf gerissen wurde, setzte sich der Autor mehrerer Bücher an seine Schreibmaschine und beschwerte sich in einem Leserbrief an die BNN über die „kalkulierten Exzesse“ mehrerer Jugendgruppen.

Geändert habe sich aber trotz seines öffentlichen Appells in Richtung Stadtverwaltung seither nur wenig, sagt Hucke auf Nachfrage der BNN: „Noch immer treffen sich dort Jugendliche zum Feiern und machen dabei sehr viel Lärm“, sagt der Bulacher. Dabei wolle er keinesfalls der Spielverderber sein, so Hucke. In seiner eigenen Jugend habe er sicherlich auch das eine oder andere Mal über die Stränge geschlagen. „Aber das hat doch eine neue Dimension“, betont Hucke.

Neben den üblichen Belästigungen durch lautstarkes Singen und Grölen komme es nämlich auch regelmäßig zu Übergriffen. Nachbarn von ihm seien auf dem Nachhauseweg sogar schon mit leeren Glasflaschen beworfen worden.

KOD sind die Hände gebunden

Bei der Stadtverwaltung sind die regelmäßigen Ruhestörungen auf dem Edeltrudtunnel allerdings schon länger ein Thema. „Die Grünanlage am Albwinkel ist in lauen Sommernächten einer unser Dauerkontrollpunkte“, sagt Ute Donisi vom Ordnungs- und Bürgeramt. Allerdings seien den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) bei den Einsätzen dort teilweise die Hände gebunden.

„Wer wirklich etwas zu verbergen hat, ergreift schon beim Eintreffen der Wagen die Flucht. Und die jungen Leute, die sitzen bleiben, geben sich gegenüber unseren Mitarbeitern meistens verständnisvoll und räumen ihre Sachen zusammen“, so Donisi. Außerdem gingen einige der Partys auch außerhalb der regelmäßigen Streifenzeiten über die Bühne. Eine permanente Überwachung des Bereichs ist nach Donisis Einschätzung weder durch die Polizei noch durch den KOD möglich.

Werderplatz als Treffpunkt einer Alkoholiker-Szene

Ohnehin gibt es laut Ordnungsamtsleiter Björn Weiße im Stadtgebiet gleich mehrere „Problemplätze“, an denen sich Jugendgruppen oder ganze Szenen im Sommer zum gemeinsamen Feiern oder Abhängen treffen. „Allerdings gibt es zwischen den Gruppen doch erhebliche Unterschiede“, stellt Weiße klar.

Der Werderplatz sei bekanntermaßen ein Treffpunkt einer Alkoholiker-Szene aus den umliegenden Stadtteilen. „Diese Leute haben oft nur sehr wenig Geld und leben in extrem beengten Verhältnissen. Deshalb ist der Werderplatz eine Art Ersatzwohnzimmer“, so Weiße.

Trinkfreudige Szenen gehören nach Einschätzung Weißes auch auf dem Friedrichsplatz und vor dem Hauptbahnhof zum Stadtbild. Auf dem Kronenplatz gehe es seit einiger Zeit dagegen eher ruhig zu.

Sorgen bereitet der Europaplatz

Sorgen bereitet dem Ordnungsamt jedoch die derzeitige Entwicklung auf dem Europaplatz. „Seit die oberirdischen Baumaßnahmen beendet sind, macht sich dort wieder eine Szene breit“, berichtet Weiße. Diese Szene bestehe hauptsächlich aus Jugendlichen, die sich nach dem Motto „Sehen und gesehen werden“ gerne an öffentlichen Plätzen präsentieren würden.

„Außerdem schätzen die Leute die Infrastruktur am Europaplatz mit Schnellrestaurants und viel Platz zum Abhängen“, so Weiße. Wie sich diese Szene entwickeln würde und ob der Europaplatz wie vor einigen Jahren wieder ein beliebter Drogenumschlagsplatz werde, könne er allerdings noch nicht prognostizieren. „Szenen suchen sich gerne Plätze in der Innenstadt. Dort sind die Wege einfach kürzer“, sagt Weiße.

Regelmäßiges Gegröle

Anders verhalte es sich mit Schlossgarten und Schlossplatz. Die Grünanlagen seien im Sommer zwar auch ein beliebter Treffpunkt und werden gerne von Schulklassen zur Abschlussfeier genutzt. Exzesse wie bei der diesjährigen Abi-Feier (die BNN berichteten) seien dort allerdings die Ausnahme. Auch auf der Turmbergterrasse gehe es nach anfänglichen Problemen dank der regelmäßigen Rundgänge des KOD mittlerweile weitgehend gesittet zu.

In den Wochen nach der Eröffnung hatte sich Restaurantbetreiber Sören Anders wegen der „täglichen Feiern“ sowie des „regelmäßigen Gegröles“ bei den BNN und beim Ordnungsamt über die seiner Meinung nach nicht tragbaren Zustände vor seinem Lokal „Anders auf dem Turmberg“ beschwert. „Es war klar, dass es auf dem Turmberg wegen der räumlichen Nähe von einem beliebten Treffpunkt und einem guten Lokal einen Interessenskonflikt geben wird“, so Weiße.

Vandalismus an den Grillplätzen im Wald

Doch Jugendliche treffen sich nicht nur in der Innenstadt zum Feiern. Auch die Wälder rund um die Fächerstadt sind beim Partyvolk recht beliebt und die eine oder andere alkoholgeschwängerte „Machtübergabe“ von Zwölftklässlern an Elftklässler ging bereits in der Abgeschiedenheit der Wälder über die Bühne. Spuren hinterlassen solche und andere Feiern im Wald allerdings auch.

„Auf sämtlichen Grillplätzen in den Karlsruher Stadtwäldern haben wir regelmäßig Probleme mit Vandalismus“, sagt der städtische Forstamtsleiter Ulrich Kienzler (die BNN berichteten). Der Grillplatz an der Tiefentalstraße vom Zündhütle nach Hohenwettersbach wird wegen der wiederkehrenden Beschädigungen inzwischen nur noch sporadisch instand gesetzt.

