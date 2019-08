Live-Ticker: KSC trifft im Heimspiel auf Dynamo Dresden

Anzeige

Dresden kommt: Am 2. Spieltag in der 2. Bundesliga empfängt der Karlsruher Sportclub am Samstag um 13 Uhr die SG Dynamo Dresden. Kann das Team von Trainer Alois Schwartzer nach dem Auswärtsterfolg in Wiesbaden den nächsten Sieg einfahren?

Die Gäste aus Dresden belegten in der vergangenen Saison Rang 12 in der 2. Bundesliga. Ihr Auftaktspiel gegen den 1. FC Nürnberg verloren sie mit 0:1. Die letzte Begegnung beider Teams ging zugunsten der Dresdner aus: Am 14. Mai 2017 gingen sie im Wildparkstadion mit einem 4:3 als Sieger vom Platz.

(Auch interessant: Diesmal keine „Kriegserklärung“ – die Dynamo-Fans wollen zu Hause bleiben)

Es war der erste Erfolg überhaupt, den Dynamo in Karlsruhe erzielen konnte. Entsprechend gut ist die Heimbilanz des KSC gegen Dresden: In neun Spielen stehen sieben Siege zu Buche, ein Unentschieden und eben die Niederlage von 2017. Schaffen es die Badener, an die Erfolgshistorie anzuknüpfen?

Alle Höhepunkte und alle Tore bei uns im Live-Ticker