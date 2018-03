20. BBL-Sieg in Serie für die Basketballer des FC Bayern

Braunschweig (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga den 20. Sieg in Serie eingefahren. Der Tabellenführer hatte am Samstag bei den Basketball Löwen Braunschweig beim 91:82 (46:44) allerdings mehr Probleme als erwartet.

Vor allem die beiden US-Amerikaner DeAndre Landsdowne (27 Punkte) und Scott Eatherton (24) bekam das Team von Trainer Aleksandar Djordjevic nicht in den Griff. Erst ein Schlussspurt sorgte für die Entscheidung.

Bei den Bayern, die mit 46:2-Punkten auf Kurs Hauptrunden-Meisterschaft sind, traf Center Maik Zirbes (21) am besten. Für die Münchner geht es bereits am Dienstag beim türkischen Top-Club Darussafaka Istanbul mit dem ersten Eurocup-Halbfinale weiter.

Erster Bayern-Verfolger in der Bundesliga bleibt ALBA Berlin (40:8). Die Mannschaft des spanischen Trainers Aíto García Reneses hatte mit der BG Göttingen beim klaren 98:71 (45:34) wenig Probleme. Nationalspieler Niels Giffey und Luke Sigma überzeugten beim Hauptstadt-Club mit jeweils 16 Punkten.

Titelverteidiger Brose Bamberg bleibt unter Neu-Trainer Luca Banchi weiter auf dem Vormarsch. In einem hochdramatischen Franken-Derby gewann der Serienmeister gegen s.Oliver Würzburg mit 70:67 (29:38) und festigte Rang sieben. Top-Scorer wurde Bambergs Augustine Rubit (22).

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben nach dem klaren 118:98 (71:47) bei den Gießen 46ers Dritter. Mit 71 Punkten in den ersten 20 Minuten sorgten die Riesen zudem für einen BBL-Rekord. Seit Beginn der statistischen Erfassung 2008 war zuvor ALBA Berlin mit 69 Punkten (2011) die zur Pause treffsicherste Mannschaft.