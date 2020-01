Acht Rhein-Neckar Löwen kämpfen ums Halbfinale bei der Handball-EM

Anzeige

Die Handball-Europameisterschaft geht ohne den Weltmeister in die heiße Phase. Dänemark ist schon nach der Vorrunde ausgeschieden. Weil das Team aus Ungarn am Mittwoch gegen die Auswahl Islands die Oberhand behielt, reichte der Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen auch der Sieg gegen Russland nicht fürs Weiterkommen.

Mit versteinerter Miene verfolgten Mads Mensah von den Rhein-Neckar Löwen und seine dänischen Landsleute auf der Tribüne der Arena in Malmö das Unfassbare. Weil Vereinskollege Alexander Petersson mit seinen Isländern im Vorrundenfinale der EM gegen die Auswahl Ungarns mit 18:24 (12:9) verlor, war Weltmeister Dänemark schon vor dem abschließenden Duell mit Russland (31:28) ausgeschieden.

Isländer Petersson hilft Löwen-Kollegen Mensah und Kirkelökke nicht

Während Ungarn und Island nun in der Hauptrunde um den Einzug ins Halbfinale kämpfen, war für die vom früheren Löwen-Trainer Jacobsen gecoachten Dänen die EM am Mittwoch sensationell früh zu Ende.

In der zweiten Phase des kontinentalen Turniers sind damit noch acht Spieler des badischen Bundesligisten vertreten: Die Deutschen Uwe Gensheimer und Jannik Kohlbacher, der Spanier Gedeon Guardiola, der Isländer Petersson sowie die Schweden Mikael Appelgren, Andreas Palicka, Jesper Nielsen und Jerry Tollbring. Löwen-Trainer Kristjan Andresson coacht zudem letztmals die Schweden bei einem großen Turnier.

Auch für Lagarde und Schmid ist die EM zu Ende

Dagegen ereilte Mensah und Niklas Kirkelökke das gleiche Schicksal wie Romain Lagarde. Auch der Rückraumspieler musste mit Mitfavorit Frankreich schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Als die Dänen noch ums Weiterkommen zitterten, war Andy Schmid schon in der Schweizer Heimat zurück. Für den Spielmacher der Löwen war die EM am Dienstag mit der Niederlage gegen Slowenien beendet. Die Rückkehr auf die internationale Bühne mit der Schweiz soll für den 36-Jährigen, der beim Sieg gegen Polen bemerkenswerte 15 Tore erzielte, aber keine Eintagsfliege gewesen sein.

Der Neuen Zürcher Zeitung sagte Schmid: „Ich will unbedingt zur Europameisterschaft 2022. Ich habe jetzt Blut geleckt, die Momente in der Halle werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Es ist schade, dass ich schon so alt bin.“