Amateurfußball in Baden: Verbände empfehlen Abbruch, Verbandstag hat das letzte Wort

Wird in dieser Spielzeit in den Amateurklassen in Baden noch einmal gekickt? Auch nach diesem Dienstag haben die Fußballclubs von der Verbandsliga bis hinunter in die Kreisklassen noch nicht abschließend Gewissheit bei dieser Frage. Die Zeichen stehen allerdings auf Abbruch.

Wie die drei Landesverbände in Baden-Württemberg, darunter der Badische Fußballverband (bfv) und der Südbadische Fußball-Verband (SBFV), mitteilten, sprechen sie sich dafür aus, die wegen Corona unterbrochene Saison nicht zu Ende zu spielen, da nicht abschätzbar sei, „wann Mannschaftssport – und demnach Fußballspiele im eigentlich Sinn – wieder erlaubt sein werden“.

Die Alternative: Die Runde über den 30. Juni hinaus fortsetzen. Die endgültige Entscheidung soll jeweils ein außerordentlicher Verbandstag im Juni treffen. Zuvor sollen auch die Clubs im bfv-Gebiet beziehungsweise im Bereich des SBFV zu ihrer Meinung befragt werden.

Verbandstag zwischen 6. und 27. Juni

„Uns ist klar, dass die Vereine sich schnellst möglich eine verbindliche Entscheidung wünschen. Ein kleines Bisschen mehr Geduld müssen wir alle aber noch haben“, sagte bfv-Präsident Ronny Zimmermann, der sich genau wie sein Kollege aus Südbaden, Thomas Schmidt, glücklich über das gemeinsame Vorgehen zeigte.

„Ich bin sehr zufrieden damit und es zeigt uns, dass der Fußball in Baden-Württemberg zusammensteht“, erklärte Schmidt. Der Verbandstag soll sowohl in Nord- als auch in Südbaden zwischen dem 6. und dem 27. Juni anberaumt werden.

Entscheidung soll auch für Frauen und Jugend gelten

Gelten soll die Entscheidung in allen Spielklassen der Männer und der Frauen von den Verbandsligen bis zu den Kreisstaffeln sowie bei der Jugend. Die Verbände werden sich außerdem dafür einsetzen, dass auch die Gesellschafterversammlungen der Oberliga Baden-Württemberg und der Regionalliga Südwest in diesem Sinne entscheiden.

Quotienten-Regel entscheidet über direkte Aufsteiger

Sollte es tatsächlich zu einem Abbruch kommen, sollen die Abschlusstabellen über den Quotienten aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen ermittelt werden. Mit dieser Quotienten-Regel soll festgelegt werden, welche Clubs direkt in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen. Absteiger soll es bei diesem Szenario ebenso wenig geben wie die Chance, über die Relegation aufzusteigen.

Saison-Fortsetzung frühestens ab 1. September möglich

Das Alternativ-Szenario Saison-Fortsetzung könne frühestens ab dem 1. September greifen, erklärten die Landesverbände. Geklärt werden müsste in diesem Fall, wie man mit der Transferperiode verfährt, die eigentlich vom 1. Juli bis zum 31. August dauert, sowie mit den Kontrakten von sogenannten Vertragsspielern. Zudem besteht die Gefahr, dass es in den übergeordneten Spielklasse zu Überschneidungen mit der neuen Runde 2020/21 kommen könnte.

Sonderregelung für Pokalwettbewerbe möglich

Ausdrücklich von der aktuellen Entscheidung ausgenommen sind die Pokalwettbewerbe in Nord- und in Südbaden. Hier könnten abweichende Regelungen greifen, zumal es auch darum geht, die Teilnehmer am DFB-Pokal zu ermitteln. Offen ist zudem noch, in welchem Spielmodus die Saison 2020/21 ausgetragen wird.

Rechtsgutachten und Dialog mit Vereinen zur Vorbereitung

Die drei Landesverbände in Baden-Württemberg lassen sich im Gegensatz zu Entscheidungsträgern aus anderen Bundesländern mit ihrem Beschluss Zeit. Unter anderem hatten die Verbände bereits ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um rechtliche Folgen einer Spielzeit-Verlängerung über den 30. Juni hinaus beziehungsweise eines Saisonabbruchs prüfen zu lassen. Zudem wurde in Videokonferenzen die Meinung der Vereine aus den unterschiedlichen Spielklassen abgefragt.

Fußball-Deutschland wird zum Flickenteppich

In Deutschland hat sich in Sachen Amateurfußball indes längst ein Flickenteppich gebildet. Während Bayern frühzeitig vorgeprescht ist und entschieden hat, die Runde nach Möglichkeit nach dem 1. September fortzusetzen, haben sich Funktionäre in anderen Bundesländern für ein Abbruch-Szenario ausgesprochen, so etwa in Schleswig-Holstein oder in Westfalen.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages mit Reaktionen aus den Fußballkreisen aktualisiert.