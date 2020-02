ATSV Mutschelbach hat Oberliga fest im Blick

Anzeige

Am vergangenen Mittwoch hat der Vorstand des Verbandsligisten ATSV Mutschelbach einem interessanten Projekt zugestimmt. Der aufstiegsambitionierte Tabellendritte und inzwischen sportlich stärkste Amateurverein des Fußballkreises Karlsruhe kooperiert künftig mit dem Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim – im Bereich Spielanalyse.

Trainer Blicker arbeitet am KIT und hat gute Kontakte zur TSG

Die guten Kontakte von ATSV-Trainer Dietmar Blicker, im Hauptberuf Akademischer Oberrat am KIT und Stellvertretender Geschäftsführer des Sportinstituts, machen die Zusammenarbeit mit dem für Innovationen bekannten Proficlub aus dem Kraichgau möglich.

KIT-Sportstudenten können fortan beim ATSV ein Praktikum absolvieren und ein Spielanalyse-Zertifikat erwerben. Sie erhielten dabei „inhaltliche Unterstützung“ der Hoffenheimer Spiele-Deuter, sagt Blicker und betont: „Wir bieten Praktika an für Studierende, die dann Berufsfelder besetzen, die auch für die TSG und auch den KSC interessant sind. Der ATSV ist die Plattform, um das auszuprobieren.“

Mutschelbach setzt auf Tradition und Moderne

Es gehört zum Selbstverständnis des Karlsbader Vereins mit seinen 540 Mitgliedern, ein hohes Lied auf die Tradition zu singen und dennoch auch neue Wege zu gehen. Und sind diese Pfade nicht vorhanden, dann legt sie der Mutschelbacher Macher und Mitgeldgeber Jörg Konstandin kurzerhand eben selbst an. Warum bloß kommt einem das Dietmar-Hopp-Stadion hoch über Hoffenheim in den Sinn, wenn man den steilen Waldweg über dem Mutschelbacher Sportplatz hinter sich hat und vor sich eine schmucke Anlage mit zwei Trainingsplätzen sowie der „Konstandin Kunstrasen Arena“?

Kunstrasenplatz bietet echten Heimvorteil

Vor sechs Jahren errichteten der Karlsbader Unternehmer und viele ehrenamtliche Helfer das Areal über den Dächern von Mutschelbach für 1,3 Millionen Euro – und spätestens seither geht’s sportlich bergauf mit dem Dorfclub, für den der Kunstrasen ein Heimvorteil ist. „Bei uns fällt zum einen kein Training aus. Und weil unsere Mannschaft technisch auf einem hohen Stand ist, bringt uns der Kunstrasen auch im Spiel echt viel. Wir haben in den letzten drei Jahren auf dem Platz nur ein Spiel verloren“, sagt Blicker.

2018 stiegen die erste Mannschaft in die Verbandsliga und die zweite in die Landesliga auf

Ein großes Plakat am Eingang kündet weiß auf schwarz von den Erfolgen seit 2012 des Vereins, bei dem Jörg Konstandin seit zehn Jahren das Sagen hat. Der Höhepunkt des Höhenflugs war das „Double“ 2018, als die erste Mannschaft als Landesliga-Meister in die Verbandsliga aufstieg und die Reserve als Erster der Kreis- in die Landesliga. Und während andere Vereine ihre zweite Mannschaft zum Unverständnis von Konstandin abmelden („vor diesen Vereinen habe ich keinen Respekt, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun“), stieg 2019 die dritte des ATSV in die B-Klasse auf.

„Alles kann, nichts muss“

2020, daraus machen Sportdirektor Konstandin und Blicker gar keinen Hehl, soll nach einer erhofften Aufholjagd in den restlichen 15 Spielen noch der Aufstieg in die Oberliga folgen. Fünf Punkte liegen die Mutschelbacher derzeit hinter dem auf Aufstiegsrang zwei gelisteten 1. FC Bruchsal, gar neun Zähler ist der FCA Walldorf II voraus. „Es wäre total geheuchelt, wenn wir sagen würden, wir wollen Dritter werden“, erklärt Blicker, gibt aber zu bedenken: „In die Oberliga wollen sechs andere Mannschaften auch. Wenn wir vorne noch eingreifen wollen, dann muss alles für uns laufen. Dann müssen wir immer 90 Prozent unserer Leistungsfähigkeit abrufen und nicht nur 75 wie in der Vorrunde. Für uns gilt: Alles kann, nichts muss.“

Infrastruktur als Basis des Erfolgs

Aber für den Fall der Fälle haben Konstandin und Co buchstäblich vorgebaut. Nach dem Kunstrasenprojekt investierte der Club in die alte Spielstätte, die den Namen des regionalen Lebensmittelmarktbetreibers Piston trägt, vor zwei Jahren eine weitere halbe Million, um sie auch für Oberliga-Fußball zu ertüchtigen. Konstandins Credo lautet: „Man muss immer seinen Zielen voraus sein, indem man die Voraussetzungen schafft.“ Nur so könne man auf Dauer Erfolg haben.

Er habe „die finanziellen Möglichkeiten und Connections, um einiges bewegen zu können“, bekennt der „Urmutschelbacher“, der viel von Vereins-Identifikation und Nachhaltigkeit spricht und einem langfristigen Konzept das Wort redet. Klingt irgendwie ganz nach Hopp, auch wenn die Mutschelbacher von solchen Analogien selbst ansatzweise nichts hören wollen, weil zwischen dem ATSV und der TSG ja fast so große Welten liegen wie zwischen der Konstandin Pneumatik und SAP.

Engagierte Ehrenamtliche und ehrgeizige Ziele

Was beide Clubs gemein haben, sind aber nicht nur viele engagierte Ehrenamtliche und ehrgeizige Ziele, sondern auch Kritiker. Bestenfalls aber auch Verantwortliche anderer Vereine, die dem ATSV für dessen Arbeit Respekt zollen wie Stefan Langer vom Verbandsliga-Aspiranten SV Langensteinbach: „Der ATSV ist mit Sicherheit gut geführt und hat sich über die letzten fünf Jahre mit einem guten Konzept und finanziellen Mitteln seine Position erarbeitet. Er ist für mich ein Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga.“

ATSV weist Kritik zurück, „die Gehälter kaputt zu machen“

Aber dem ATSV eilt auch seit Jahren der Ruf voraus, die besten Talente der Region mit reichlich Geld zu ködern und „die Gehälter kaputt zu machen“, wie ein Sportlicher Leiter eines Nachbarvereins sagt, der nicht namentlich genannt werden will. Konstandin kontert die Vorwürfe als „Quatsch“ und Blicker betont: „Viele Spieler kommen auch nicht zu uns, weil sie woanders mehr verdienen.“ Es gebe Verbandsligisten mit dem dreifachen Etat des ATSV.

Namhafte Neuzugänge für die Saison 2020/21

Dass dennoch viele Spieler mit Qualität den Weg ins Waldenserdorf gehen möchten, liege nicht nur an der Investition in Beine, sondern auch in Steine. „Wenn wir Spieler von uns überzeugen wollen, dann ist im Amateurfußball unsere Infrastruktur schon ein Brett.“

Zuletzt haben Blicker und Konstandin – mit welchen Argumenten auch immer – sechs Spielern einen Wechsel zur kommenden Saison schmackhaft gemacht: Vom Aufstiegskonkurrenten 1. FC Bruchsal kommen die Brüder und ehemaligen KSC-Talente Jan (28) und Jonas Malsam (24), von Blickers Ex-Verein 1. SV Mörsch Leon Preine (23) und Marco Jasin (19) und vom 1. FC Ersingen die 23-jährigen Zwillinge Noah und Jonah Reinle.

Frühzeitige Vertragsgespräche

Die frühzeitige Verpflichtung hat zu den erwarteten Negativ-Reaktionen geführt, doch da hält Konstandin dagegen: „Wir sprechen schon im November mit unseren Spielern über die kommende Saison und kontaktieren danach andere Spieler. Amateurspieler empfinden es als Wertschätzung, wenn man früh mit ihnen spricht.“

Die zweite Mannschaft künftig als U23

Gesprochen haben sie auch mit Erich Strobel, dem Torjäger der Zweiten, der im Sommer zum 1. FC Bruchsal zurückkehren wird. Bei Blicker passt der Mittelstürmer nicht ins Spielsystem, zudem soll die Reserve künftig als U23 firmieren. „Es geht um Talentförderung“, sagt Blicker. Für den 34-jährigen Strobel und andere gestandene Spieler ist da fortan kein Platz mehr.

Der Cheftrainer betont: „Wir wollen in der Region führend bei der Infrastruktur sein und sportlich ein absolutes Spitzenteam – und vielleicht auch in der Oberliga mal eine gute Rolle spielen. Aber wir wollen vor allem auch Spaß haben.“

Am 29. Februar Heimspiel gegen den FC Zuzenhausen

Ernst wird es am 29. Februar wieder. Zum Auftakt der Restrunde empfängt der ATSV „Angstgegner“ FC Zuzenhausen.