Ausblick: Europapokal, Hummels und das Ruhrpott-Duell

Berlin (dpa) – Die Europapokal-Wettbewerbe gehen unter der Woche weiter, ebenso die Diskussionen um Ex-Nationalspieler Mats Hummels nach der Verletzung von Niklas Süle. In Fernost tagt die FIFA, und die Bundesliga blickt am Wochenende gespannt ins Revier.

HUMMELS: Nachdem Abwehrchef Niklas Süle eine schwere Knieverletzung erlitten hat, könnten die Rufe nach einer Rückkehr des 2014-Weltmeisters Mats Hummels in die deutsche Nationalmannschaft lauter werden. Bundestrainer Joachim Löw fehlen schlicht die auf Weltklasse-Niveau spielenden Alternativen. Die Diskussion könnte den Deutschen Fußball-Bund erst einmal bis zu Löws nächster Nominierung für die abschließenden zwei EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Nordirland Mitte November begleiten.

KÖNIGSKLASSE: Der FC Bayern bei Olympiakos Piräus am Dienstag und Borussia Dortmund bei Inter Mailand am Mittwoch können in der Champions League schon einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. RB Leipzig am Mittwoch gegen Zenit Sankt Petersburg und vor allem Bayer Leverkusen am Dienstag bei Atlético Madrid stehen schon mehr unter Druck und sollten dringend punkten, um sich am 3. Spieltag der Gruppenphase die Chance auf das Achtelfinale zu bewahren. Eine Klasse tiefer in der Europa League geht es am Donnerstag für den VfL Wolfsburg in Gent, Borussia Mönchengladbach in Rom und Eintracht Frankfurt daheim gegen Lüttich ebenfalls um wichtige Punkte.

REGIERUNG: Die FIFA tagt. Spektakuläres ist bei der Ratssitzung des Weltverbandes am Mittwoch und Donnerstag in Shanghai aber nicht zu erwarten. Eventuell wird der Gastgeber der reformierten Club-WM bestimmt, die im Sommer 2021 mit 24 Teams ausgetragen wird.

REVIER: Der 9. Spieltag der Bundesliga steht ganz im Zeichen des Ruhrpott-Derbys. Schalke 04 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den ewigen Rivalen Borussia Dortmund – angesichts der Tabelle sogar zu einem echten Spitzenspiel. Die Bayern spielen zeitgleich im eigenen Stadion gegen Aufsteiger Union Berlin. Den Auftakt machen am Freitagabend (20.30 Uhr) die Kellerkinder Mainz 05 und 1. FC Köln.