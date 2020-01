Australien steht im Halbfinale des ATP Cups

Anzeige

Sydney (dpa) – Gastgeber Australien hat als erstes Tennis-Team den Einzug in das Halbfinale des neuen ATP Cups geschafft. In einem hochklassigen und extrem spannenden Viertelfinale setzten sich Nick Kyrgios und Alex de Minaur in Sydney mit 2:1 gegen Großbritannien durch.

Die Australier holten den entscheidenden Punkt im hart umkämpften Doppel. Kyrgios und de Minaur gewannen nach der Abwehr von vier Matchbällen 3:6, 6:3, 18:16 gegen Jamie Murray und Joe Salisbury. Die Entscheidung fiel in einem sogenannten Match-Tiebreak, in dem eigentlich nur zehn Punkte für den Sieg nötig sind, kein Doppel aber zunächst seine Chancen nutzen konnte. Auch die Australier vergaben zunächst vier Matchbälle und lagen sich am Ende jubelnd in den Armen.

De Minaur hatte vor der Partie schon fast dreieinhalb Stunden Einzel gespielt und beim 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (2:7) gegen Daniel Evans die vorzeitige Entscheidung zu Gunsten der Australier verpasst. Kyrgios hatte mit 6:2, 6:2 gegen Cameron Norrie für die Führung gesorgt. Australiens Gegner im Halbfinale ist am Samstag Belgien oder Spanien.