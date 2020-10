Bericht: Corona-Fall bei U21 - Partie in Moldau in Gefahr

Kurz vor dem geplanten EM-Qualifikationsspiel in Moldau soll ein Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge positiv auf das Coronavirus getestet worden sein.

Die Fußballspieler befinden sich demnach im Teamhotel in Herzogenaurach auf ihren Zimmern, wie das Blatt meldete. Die für Freitag (18.15 Uhr) in Moldau geplante Partie könnte daher gefährdet sein. Ursprünglich hätte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz heute nach Chisinau reisen sollen. Eine Stellungnahme des Deutschen Fußball-Bundes lag zunächst nicht vor.

Der positiv getestete Spieler hatte nach Informationen der „Bild“ Kontakt zur Mannschaft und einigen Mitgliedern des Funktionsteams. Um wen es sich handelt, blieb zunächst offen. Der Verband steht mit den Gesundheitsbehörden im Austausch. Nach dem Spiel in Moldau soll die DFB-Auswahl am Dienstag in Fürth gegen Bosnien-Herzegowina spielen.

Die U21 hatte sich am Sonntag in Herzogenaurach getroffen und sich seitdem dort auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele vorbereitet. Die Spieler wie auch die Mitglieder des Funktionsteams wurden vor Ort regelmäßig getestet. Erst nach negativen Corona-Testergebnissen durften die Fußballer am gemeinsamen Mannschaftstraining teilnehmen.