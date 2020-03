Bildschirm statt Sportplatz: Der E-Sport könnte von der Corona-Krise profitieren

Anzeige

Während die Corona-Krise die Sportwelt nahezu komplett lahmgelegt hat, kann virtuell weitergespielt werden. Die E-Sport-Branche erhofft sich durch die gesteigerte Aufmerksamkeit ein besseres Image. Aber hält der kurzfristige Boom tatsächlich an?

Am Sonntag bretterten Nico Hülkenberg und Lando Norris beim Großen Preis von Bahrain über die Formel-1-Piste, für Freitag sind die Korbjäger von Bayern München und Fenerbahce Istanbul miteinander verabredet und in Spanien liefern sich dieser Tage die hiesigen Fußball-Profis vor Tausenden von Zuschauern packende Zweikämpfe – alles virtuell versteht sich.

In einer vom Coronavirus lahmgelegten Sportwelt entdecken einige ihrer Protagonisten den simulierten Wettkampf an der Konsole für sich – und nicht nur die.

Die meisten Ligen laufen online weiter. Steffen Schmidt, Leiter der E-Sport-Abteilung beim KIT SC

„Die Spielerzahlen schießen gerade in die Höhe und die Zuschauerzahlen in den Streamingdiensten auch“, weiß Steffen Schmidt, Sportwissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und gleichzeitig Leiter der E-Sport-Abteilung beim KIT SC.

Während Sportverbände und Clubs – teilweise von Existenzängsten geplagt – unter der Corona-Krise ächzen, profitiert die Community der Computer-Athleten vom weitgehenden Stillstand in der Sportwelt.

E-Sport

E-Sport ist ein Sammelbegriff für Computerspiele, die semi-professionell oder professionell gespielt werden. Wie im „normalen“ Sport gibt es Teams, Stars, Weltmeisterschaften und Ligen – mit teilweise millionenschweren Preisgeldern und vielen Zuschauern.

Die Professionalisierung und die Gründung von echten E-Sport-Teams (anfangs „Clans“ genannt) begannen Mitte der 90er Jahre. 1997 entstand die erste deutsche E-Sport-Liga, heute heißt sie „Electronic Sports League“ (ESL). Vor allem in Asien, im Speziellen in Südkorea, boomt das Geschäft.

Auch in der Region gibt es erfolgreiche E-Sportler, etwa von KIT eSports aus Karlsruhe, die bei den deutschen Uni-Meisterschaften regelmäßig Preise abräumen. Seit Juli 2019 geht der Remchinger Rennstall HCB Rutronik Racing auch virtuell auf Titeljagd.

Bis auf wenige Ausnahmen – die globale Fifa-Serie mit der Virtual Bundesliga und weitere große Events wurden gestoppt – haben die Corona-Pandemie und deren Folgen den E-Sport verschont. „Die meisten Ligen laufen online weiter, das ist das gar kein Problem“, sagt Schmidt, der seit Jahren zum Thema E-Sport forscht.

Eine Riesenchance, anders wahrgenommen zu werden. Jonas Stratmann, Abteilungsleiter von esport Rhein-Neckar

Dadurch rückt die ohnehin schon aufstrebende Branche auch medial stärker in den Fokus. „Für den E-Sport ist das eine Riesenchance, anders wahrgenommen zu werden“, glaubt Jonas Stratmann, Abteilungsleiter von esport Rhein-Neckar.

Mehr zum Thema: Nichts geht mehr wegen Corona: Der Sport in der Region ist erlahmt

Die 2017 gegründete Abteilung des TSV Oftersheim hat Mitglieder aus der gesamten Region, darunter Breitensportler und Profis, und seit wenigen Monaten ein 350 Quadratmeter großes Leistungszentrum. „Das können wir erst einmal nicht mehr nutzen, aber die meisten treffen sich sowieso immer online, das wird eben jetzt intensiviert“, sagt Stratmann.

Die 22 Rechner in dem Industrie Loft in Mannheim stehen aber keineswegs still, sondern beteiligen sich gerade am Projekt „Folding@home“, das weltweit freie Rechnerkapazitäten zur Krankheitserforschung nutzt.

Besseres Image, aber nicht viel mehr Spieler?

„Unser Training findet nun halt ausschließlich online statt“, erklärt Stratmann, der hofft, dass sich das Bild der Menschen von E-Sport in diesen Tagen nachhaltig wandelt. Sportwissenschaftler Schmidt geht es da ganz ähnlich. „Die Leute denken bald vielleicht positiver über E-Sport“, sagt er.

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Mit einem längerfristigen Einfluss auf die Zahl der Sportler rechnet Schmidt durch die Corona-Krise allerdings nicht: „Es wird einen kleinen Effekt geben, ein paar werden hängen bleiben, aber von einem großen Effekt auf die zukünftigen E-Sport-Talentpools gehe ich nicht aus.“ Und die Verstappens, Özils und Draxlers, die in diesen Tagen zur Konsole greifen? „Ich glaube nicht, dass die so viele mitreißen. Die Leute wollen die doch lieber richtig kicken oder fahren sehen“, glaubt Schmidt.