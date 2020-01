Viel Konkurrenz für Bayern München: Fußball-Bundesliga ist so spannend wie selten

Anzeige

Deutscher Meister wird nur der FCB? Von wegen. Der bajuwarische Evergreen, in den vergangenen sieben Jahren quasi zum eisernen Bundesliga-Gesetz geworden, hat in diesem Jahr Sendepause. Zumindest wenn man der Statistik glaubt, nach der in 48 von 56 Fällen der Erste oder Zweite der Tabelle zur Winterpause am Ende auch die Meisterschale in Händen hält. Also wird der geneigte Fußballfan Mitte Mai nicht die aktuell drittplatzierten Münchner, sondern die Kicker aus Leipzig oder Gladbach mit überdimensionalen Biergläsern im inzwischen obligatorischen Konfetti-Regen herumtoben sehen. Oder etwa nicht?

Spielt die Bundesliga weiter verrückt?

Die Chance, dass die Rückrunde, die an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF) mit dem Spiel der Gladbacher beim FC Schalke 04 beginnt, tatsächlich noch ein anderes Team an die Spitze spült, ist diesmal gar nicht so gering. Zum einen geht es im laufenden Titelrennen so eng zu wie selten: Borussia Dortmund und Schalke auf den Rängen vier und fünf liegen nur sieben Zähler hinter den Leipzigern.

Zum anderen spielte die in den vergangenen Jahren ziemlich berechenbare Bundesliga in der Hinrunde regelmäßig verrückt. Zwischenzeitlich hechelten die sonst übermächtigen Münchner der Spitze als Siebter nur hinterher, während ganz vorne unter anderem das Überraschungsteam aus Freiburg munter mitmischte. Überhaupt zog die Liga schon früh in der Saison einen Spannungsbogen auf, der für manch öde Tabellenkonstellation der Vorjahre entschädigte.

So spannend wie es jetzt ist, war es viele Jahre nicht mehr Bundestrainer Joachim Löw

Gerade einmal fünf Zähler trennten nach den ersten zehn Spieltagen den Ersten und den Neunten des Klassements voneinander, und plötzlich linste die halbe Liga in Richtung Spitze. Auch Bundestrainer Joachim Löw merkte zuletzt an: „So spannend wie es jetzt ist, war es viele Jahre nicht mehr. Man hat zum ersten Mal seit vielen Jahren das Gefühl, dass mehrere Mannschaften auf Augenhöhe agieren.“

Profis tippen auf RB Leipzig

Sind die Zeiten bayrischer Alleingänge also vorbei oder gönnt sich der Rekordmeister nur eine kurze Verschnaufpause, um – mit Oliver Kahn an der Clubspitze – bald schon wieder seine Gegner Titanen-mäßig in Grund und Boden zu spielen? In den Bundesliga-Kabinen scheint die Sehnsucht nach neuen Gesichtern auf dem Meisterpodium jedenfalls groß zu sein. So lässt sich zumindest das Ergebnis einer Umfrage unter den Profis interpretieren, die mehrheitlich auf Leipzig als neuen Champion tippen.

Gelingt die bayerische Aufholjagd?

Bemerkenswert ist das schon, denn München stellt nicht nur den siebenfachen Serienmeister, sondern eben auch nach wie vor den treffsichersten Stürmer und den besten Torhüter. Robert Lewandowski, der nach seiner Leisten-OP am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, und National-Keeper Manuel Neuer sollen zwei der Protagonisten der bayrischen Aufholjagd werden – Trainer Hansi Flick, der gerade dabei ist, sich von einer Verlegenheits- zur Dauerlösung zu mausern, ein weiterer.

Dieser hatte zuletzt die angespannte Personalsituation zum Anlass genommen, zwei Verstärkungen einzufordern – und stieß damit zumindest bislang auf taube Ohren.

Bundesliga ist Transfer-Weltmeister

Andernorts wurde dafür umso tiefer in die Tasche gegriffen, um die Qualität des eigenen Kaders für den Neustart aufzubessern. Weltweit die Nummer eins ist die Bundesliga in diesem Winter gar in Sachen Transferausgaben – spendierfreudiger als die englische Premier League.

Das liegt auch an den Dortmundern, die für das heiß umworbene Sturmtalent Erling Haaland aus Norwegen 20 Millionen Euro hinblätterten. Auch Bayer Leverkusen mit Exequiel Palacios (17 Millionen) und die TSG 1899 Hoffenheim mit Munas Dabbur (zwölf Millionen) ließen sich ihre Winter-Verstärkungen einiges kosten.

Für die siebtplatzierte TSG, die am Samstag (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt empfängt, dürfte es vor allem darum gehen, die Leistungsschwankungen aus der Hinrunde in den Griff zu bekommen, während der untere Tabellennachbar aus Freiburg, zeitgleich in Mainz gefordert, den Luxus einer sorgenfreien Rückserie genießen dürfte.

Auch im Abstiegskampf alles offen

Mit dem Thema Abstieg müssen sich derweil andere Mannschaften, wohl mindestens acht an der Zahl, befassen. Lediglich acht Punkte Vorsprung hat der überraschend starke Bundesliga-Debütant Union Berlin auf Rang elf vor dem tapferen Mitaufsteiger SC Paderborn am Tabellenende.

Und dazwischen? Findet sich so manch bekannter Name wieder: Die Frankfurter als 13. etwa, die ein Platz besser positionierte Berliner Hertha mit Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie oder auch der so ambitioniert in die Runde gegangene SV Werder Bremen als Vorletzter.

Direkt wegweisend könnte das Auftaktspiel der Bremer am Samstag (15.30 Uhr) bei der aktuell nur einen Platz und einen Punkt besseren Fortuna aus Düsseldorf werden, während 24 Stunden später Klinsmann mit der Hertha ausgerechnet bei seinem Ex-Club in München ins neue Jahr startet.

Und im Mittelfeld? Da halten sich derzeit der FC Augsburg als Zehnter und der VfL Wolfsburg als Neunter auf. Aber Achtung: Als die Wölfe 2009 Meister wurden, waren sie von der gleichen Position in die Rückrunde gestartet.