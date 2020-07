Corona-Vorgaben und Co.: Das müssen Fußballvereine beim Pokal-Auftakt beachten

Ja. Eine Erfassung der Kontaktdaten ist zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten unerlässlich und ein Grundpfeiler der Hygienekonzepte. Einige Vereine wie die Kickers Büchig stellen den Vordruck des Datenblatts bereits vorab online zur Verfügung, um Personenanhäufungen am Einlass zu vermeiden – darauf verweist beispielsweise auch der Gegner aus Pforzheim. Zuschauer können das Datenblatt dann vorausgefüllt zum Spiel mitbringen. Der südbadische Landesligist SV Sinzheim, der am Samstag (17.30 Uhr) den SV Bühlertal empfängt, setzt hingegen auf einen Kartenvorverkauf in der Touristeninformation in Bühlertal und am Fremersbergstadion in Sinzheim. Auch hier ist das Ziel, Menschenansammlungen zu vermeiden.