Der Kopf ist für früheren KSC-Profi Klingmann ein besonders sensibler Bereich

Philipp Klingmann, 31, ist Zweitliga-Profi beim SV Sandhausen. Seit einem im Februar 2018 erlittenen Schädelbruch hat der ehemalige KSC-Verteidiger das Gefühl, nicht ganz derselbe zu sein. Er ist sensibel geworden für das Thema Kopfverletzungen und plädiert dafür, dass der Ellbogeneinsatz in Kopfhöhe noch viel schärfer bestraft wird.

Philipp Klingmann betritt pünktlich auf die Minute das von ihm für das Treffen gewählte Café. Dort hat der Fußballprofi am trainingsfreien Tag des SV Sandhausen gewissermaßen ein Heimspiel. Er kommt mit dem Fahrrad. In Neuenheim, einem Heidelberger Stadtteil, wohnt er ein paar Straßen weit weg.

Während des Gesprächs wird sich der 31-Jährige als jemand öffnen, der in dem harten Gewerbe vieles erlebt und weggesteckt hat: Dazu rechnet der Abwehrspieler sportlich den in letzter Sekunde verpassten Bundesliga-Aufstieg mit dem Karlsruher SC in der Relegation 2015.

Zwei drastische Verletzungen in sechs Jahren

Zu den persönlichen Extremerfahrungen zählt jener schreckliche Busunfall mit der U23 der TSG Hoffenheim während des Trainingslagers in Namibia im Februar 2012. Er hatte sich dabei acht Rippen gebrochen, sechs davon doppelt, eine hatte sich durch seine Lunge gebohrt. Und es prägte ihn dieser glatte Schädelbruch fast auf den Tag genau sechs Jahre später in Düsseldorf.

Klingmanns Frau hatte daheim am Fernsehen mit angesehen, wie man ihn nach dem fatalen Kopfballduell mit dem Japaner Genki Haraguchi bewusstlos vom Platz trug. Im Krankenwagen war Klingmann kurz ansprechbar, wusste nichts davon, dass er eine Frau und eine Tochter hatte.

Es war schwer, in den Alltag zu finden. Auch auf dem Platz. Es hat lange gebraucht, bis ich wieder das Vertrauen für Kopfbälle fand.

Sandhausen-Profi Philipp Klingmann

Als er zu sich kam, lag er in einem Düsseldorfer Krankenhaus, blickte mit schräg hängendem Kopf an sich herab – er sah sich in Trikot, Hosen, Stutzen – und neben sich Assistenzcoach Gerhard Kleppinger und Teammanager Mikayil Kabaca.

Von ihnen wollte er wissen, was geschehen war.

Mehr Respekt vor Kopfballduellen

Es war kompliziert. Und es traf einen sensiblen Menschen, dem die schwere Verletzung, die Reha und die schwere Rückkehr in den Alltag in den Knochen stecken blieben. Subjektiv habe er das Gefühl, dass ihn der Unfall verändert habe. Bis heute reagiere er auf Licht empfindlich, stellt er an sich fest.

„Es war schwer, in den Alltag zu finden. Auch auf dem Platz. Es hat lange gebraucht, bis ich wieder das Vertrauen für Kopfbälle fand. Wenn ich spiele, versuche ich schon das eine oder andere Mal ihnen aus dem Weg zu gehen, oder eben nur meinen Körper reinzustellen, um einen Einwurf rauszuholen, wenn ich merke, der Ball geht Richtung Außenlinie.“

Sorgen? „Während des Spiels ist der Gedanke weg, da gibt’s ja kein zurück. Davor und danach beschäftigt man sich schon damit: Was ist, wenn ich wieder mit einem zusammenrassle?“

Ein Jahr lang ist Klingmann ohne Einsatz in der Liga. Die „katastrophale Hinrunde“ der Saison 2018/2019 erkennt er für sich als Knackpunkt. „Da war ich sicherlich nicht schuld, wir haben alle schlecht gespielt. Aber natürlich habe ich mich da auch hinterfragt, derart, ob meine Leistungen eine Folge des Schädelbruchs waren. Aber das lässt sich schwer einschätzen. Aus meiner Sicht bin ich wieder gut in Schuss.“ Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Das Spiel ist härter geworden

Mit dem Thema Kopfverletzungen beschäftigt sich Klingmann zwangsläufig intensiver, es gab ja in den vergangenen Jahren auch andere schwerwiegende. Er erinnert an das Beispiel des Hoffenheimers Steven Zuber, der Ende April 2016 einen Schädelbasisbruch erlitten hatte.

„Das Thema wird im Fußball von vielen unterschätzt“, findet er. Dabei sei das Spiel und dessen Entwicklung schuld an der steigenden Zahl von Gehirnerschütterungen oder mit Platzwunden endenden Luftkämpfen. Es werde heute viel mehr mit langen Bällen operiert, so sein Eindruck.

Hinzu kommt, dass kaum noch zurückgezogen werde. „Heute scheppern die Offensivspieler alle rein, weil sie wissen: Wenn sie es nicht tun, sind sie raus aus der Mannschaft.“

Wenn sich Klingmann eine Änderung im Regelwerk wünschen dürfte, dann wäre es eine viel härtere und konsequentere Bestrafung von Ellbogeneinsätzen in Kopfhöhe. Sie sind zum Alltag auf dem Platz geworden.

Beim SVS will er sich weiter für den Profifußball empfehlen. Dass er ein Bachelor-Abschluss in BWL machte, bevor er es beim KSC zum Profi schaffte, das habe ihn aber Sicherheit in alle Richtungen gegeben. Er weiß: „Egal, wie es kommt. Ich werde in kein Loch fallen.“