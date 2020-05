DFB entscheidet über Fortsetzung von DFB-Pokal und 3. Liga

Anzeige

Leipzig (dpa) – Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht vor richtungsweisenden Termin-Entscheidungen.

Neben der Vorbereitung auf den Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai sollen bei der Sitzung am Nachmittag (15.30 Uhr) auch aktuelle Beschlüsse zu mehreren Wettbewerben gefasst werden. Der DFB-Pokal, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga sind dabei im Fokus. Alle Entscheidungen fallen dabei aber unter dem Vorbehalt, dass die Politik diese letztlich genehmigt und den Spielbetrieb ermöglicht. Der Stand der Dinge im Überblick:

DFB-POKAL: Ende April hatte der DFB entschieden, dass das Pokalfinale nicht am 23. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen werden kann. Einen neuen Termin ließ der Verband damals offen. Das soll sich nun ändern. Die Halbfinals und das Endspiel sollen terminiert werden. Unter Berücksichtigung des Bundesliga-Spielplans wären beispielsweise Halbfinals zwischen dem 33. Spieltag und 34. Spieltag sowie das Finale nach dem letzten Spieltag möglich. Im Wettbewerb sind noch Titelverteidiger Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Regionalligist 1. FC Saarbrücken vertreten.

3. LIGA: Am 26. Mai soll im Unterbau der Bundesligen wieder der Ball rollen. Darüber hat der DFB die Vereine bereits informiert, am Montag soll es formal beschlossen werden. Zwischen 10. und 14. Mai finden zwei Corona-Testreihen statt, spätestens am 15. Mai soll ins Mannschaftstraining eingestiegen werden, wenn die Behörden dies genehmigen. Vom 26. Mai an sind noch elf Spieltage zu absolvieren.

FRAUENFUSSBALL: Drei Tage nach der 3. Liga, am 29. Mai, soll die Eliteklasse des Frauenfußball ihre Saison fortsetzen. Hier müssen nur noch sechs komplette Spieltage absolviert werden, drei Vereine benötigen noch Nachholtermine. Tabellenführer ist mit großem Vorsprung Titelverteidiger VfL Wolfsburg.

DAS WIRD NICHT ENTSCHIEDEN: Diverse Themen wird das Präsidium nicht behandeln, denn diese sind Sache des Außerordentlichen Bundestages Ende Mai. Dazu gehören die Pläne zu einer zweigleisigen 3. Liga, ein möglicher Abbruch der Drittliga-Saison und auch die Idee, Spiele in neutralen Stadien auszutragen.