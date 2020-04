Anzeige

DFL-Geschäftsführer hat am Donnerstag Einzelheiten über einen möglichen Neustart der 1. und 2. Bundesliga genannt. Demnach wurden bei der Mitgliederversammlung allen Clubs medizinische Voraussetzungen in der Corona-Krise und die maximale Anzahl von Menschen in und um die Stadien diskutiert.

Das DFL-Konzept wird auf drei Säulen gestellt: Diese beinhalte „Infektmonitoring“, die Vorkehrungen auf den Trainingsstätten und den Stadien, sowie regelmäßige Tests der Spieler und Funktionäre.

Situation soll täglich überprüft werden

Seifert äußerte sich zu Beginn auch zur Kritik an einer Wiederaufnahme der Bundesliga. Es gebe „mit Sicherheit zahlreiche Gründe“, um das Vorgehen der DFL pauschal abzulehnen. Andere Unternehmen würden aber ebenfalls ihren Betrieb wieder aufnehmen. Seifert verdeutlichte, dass bei allen Überlegungen die Ratschläge des Robert-Koch-Instituts berücksichtigt wurden. „Sollten wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen können, dann werden wir die Situation täglich überprüfen.“, sagte der DFL-Geschäftsführer.

Seifert verdeutlichte, dass kein exakter Zeitpunkt genannt werden könnte, an dem die Bundesligen wieder starten werden. Dafür sei die Politik zuständig. Kommenden Donnerstag treffen sich hierzu die Bundesregierung und die Chefs der Länder. Die Clubs haben sich der DFL zufolge auf die Rahmenbedingungen geeinigt, um bereit zu sein, wenn es wieder losgehen kann. Es sei nicht mehr realistisch am ersten Maiwochenende zu starten. „Wir haben mehrere Spielplan-Situationen“, sagte Seifert.

So sollen beispielsweise in der 2. Bundesliga, in der der Karlsruher SC spielt, maximal 188 Menschen im Innenraum und auf den Tribünen anwesend sein. Auf dem Außengelände sind 82 Personen erlaubt. In der Bundesliga seien mehr Menschen erlaubt, da für die Übertragung der Bilder mehr Arbeiter benötigt werden.

Erste Zahlungen an die Clubs bereits im Mai

Auch der Punkt der schwierigen, finanziellen Situation wurde angesprochen. Viele Clubs haben durch die Corona-Krise Engpässe vermeldet. Der KSC selbst äußerte sich bereits vor einigen Wochen zu finanziellen Problemen. Derzeit wird auch die Möglichkeit einer Planinsolvenz diskutiert.

Seifert erklärte, dass mit fast allen Unternehmen, die Übertragungsrechte haben, eine Vereinbarung getroffen wurde. Erste Zahlungen an die Vereine würden bereits im Mai ausgezahlt werden. Die Liquidität der Vereine sei demnach bis Ende Juni gesichert. Außerdem werden die Drittligisten und die Frauen-Bundesliga aus dem Solidarfonds der Bundesliga mit 7,5 Millionen Euro unterstützt.

Medizinisches System in Deutschland macht Diskussion überhaupt möglich

In Deutschland profitiere man von einem der „modernsten medizinischen Systeme“. Deshalb sei es Seifert zufolge überhaupt möglich, dass man über einen Start der Bundesliga nachdenke. In anderen Ligen wie in Spanien und England sei man noch nicht soweit.

Kritik gab es in den vergangenen Wochen an den verstärkten Corona-Tests, denen die Bundesliga-Profis unterzogen werden sollen. Auf der DFL-Konferenzen erklärten Tim Meyer und Barbara Gärtner, Mitglieder der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb, dass es keine Einschränkungen der bundesweiten Testkapazitäten geben werde. So soll der Fußball weniger als 0,4 Prozent der Kapazitäten benötigen. Bei einer Verschlechterung der bundesweiten Lage „werde der Fußball zurückstehen“, verdeutlichte Seifert.

20.000 Corona-Tests sollen laut DFL-Taskforce ausreichen

Für die Paarungen an den Spieltagen selbst wird festgelegt, dass die Spieler am Tag vor dem Spiel getestet werden sollen. Task-Force-Mitglied Gärtner erklärte, dass man sich damit in einem sicheren Zeitraum befinde. „Niemand sei am ersten Tag einer Infektion infektiös.“ Zu diesem Zeitpunkt könne nichts passieren. Meyer gehe von ungefähr 20.000 benötigten Tests aus.

Das prognostizierte Ende der Bundesliga zum 30. Juni sei Seifert zufolge nicht in Stein gemeißelt. Mit den TV-Partnern sei abgeklärt, dass die Saison auch in den Juli reichen könnte. Bezüglich des DFB-Pokal-Finales verwies der DFL-Geschäftsführer auf die Zuständigkeit des DFB.