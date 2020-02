Durlacher Gewichtheber sind in eingleisiger Bundesliga gut angekommen

Anzeige

Am kommenden Samstag (19 Uhr) greifen die Athleten des KSV Durlach ein letztes Mal in dieser Saison im Ligabetrieb zu den Langhanteln. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass die Gewichtheber aus Karlsruhe beim Drittplatzierten AC Mutterstadt, für den immerhin noch die Teilnahme am Bundesliga-Finale auf dem Spiel steht, den Kürzeren ziehen werden: Aus dem Abenteuer eingleisige Eliteklasse geht die KSV-Staffel in jedem Fall gestärkt hervor. Und mit der Lust auf mehr.

„Wir sind definitiv zufrieden“, sagt der Durlacher Trainer Thomas Schweizer, der aber auch festhält, dass die Premiere in der neuen Ligenstruktur durchaus ein Kraftakt war.

„Wir mussten bei jedem Kampf präsent sein, Vollgas geben. Vorher waren auch zwei, drei schwächere Teams dabei“, sagt Schweizer. Für den KSV, aktuell Sechster der Tabelle, nicht der einzige Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren: Die reformierte, nunmehr neun Mannschaften starke Bundesliga sieht auch teils deutlich weitere Auswärtsfahrten vor – unter anderem nach Berlin oder nach Chemnitz. „Dann geht dann das ganze Wochenende drauf“, weiß Schweizer.

Bundesliga-Topf der Stadt hilft

Ganz zu schweigen von den Kosten. Diese seien, so berichtet der Durlacher Coach, ohne ins Detail zu gehen, fast doppelt so hoch wie zuvor in der zweigleisigen Liga. Für den Club wäre dies ein K.-o.-Kriterium gewesen, hätte ihm nicht die Stadt finanziell unter die Arme gegriffen. Der vor Saisonbeginn ins Leben gerufene Bundesliga-Topf, von dem alle Karlsruher Vereine mit Erst- oder Zweitligisten aus olympischen Sportarten profitieren, schloss die entstandene Finanzlücke. Für die Durlacher ging es somit auch im neuen Ligensystem weiter, das sich Schweizer zufolge in seiner Premierensaison durchaus bewährt hat.

„Im Prinzip ist das schon richtig, vielleicht sollte es irgendwann mal noch eine zehnte Mannschaft geben“, findet er und kündigt an, dass der KSV auch in der neuen Saison erstklassig heben will – sofern die finanzielle Unterstützung der Stadt weiterläuft. Dass diese zumindest für 2020 gesichert ist, bestätigt der Karlsruher Sportbürgermeister Martin Lenz. Im Herbst soll laut Lenz bei den Haushaltsberatungen darüber entschieden werden, ob der Bundesliga-Topf auch 2021/22 bestehen bleibt.

Generell sieht Lenz die Durlacher Gewichtheber gut aufgestellt: „Sie haben sich weiter professionalisiert“, sagt er und meint dabei auch das Drumherum bei den Heim-Wettkämpfen. Diese konnten sich auch in sportlicher Hinsicht sehen lassen. Sieben ihrer bislang ergatterten neun Punkte erkämpfte sich der KSV in der heimischen Fritz-Meier-Halle – zuletzt war gegen den Spitzenreiter SSV Samswegen beim 1:2 ein wenig überraschend ein Zähler herausgesprungen.

Power aus der Familie und dem Ausland

Damit die Durlacher auch in der kommenden Runde in der Lage sind, im Kreis der besten Heber-Teams mitzumischen, baut Trainer Schweizer weiter auf den Einsatz zweier Familienmitglieder ebenso wie auf Power aus dem Ausland. Schweizers Neffen Marlon Steinhöfel, der erst vor zwei Monaten wieder eingestiegen ist, und Kevin Schweizer, der regelmäßig für 130, 140 Punkte gut ist, sollen auch künftig im KSV-Dress die Heberbühne betreten.

Der Coach weiß aber auch: „Um nicht in Abstiegsnot zu geraten, brauchen wir weiter zwei starke Ausländer.“ In dieser Saison waren die beiden Bulgaren Bozhidar Andreev und Yordanov Todor regelmäßig als Punktegaranten in Erscheinung getreten.

Zukunft von Kusterer und Vuohijoki ungewiss

Wie groß der weibliche Anteil im KSV-Team künftig sein wird, ist noch offen. Die Karlsruherin Sabine Kusterer und die Finnin Anni Vuohijoki entscheiden Schweizer zufolge erst nach einem möglichen Olympia-Start über ihre Zukunft. Zuletzt hatten beide verletzungsbedingt gefehlt.