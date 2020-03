Einstieg dank reichem Papa? Formel-1-Neuling Latifi kämpft gegen schlechtes Image

Anzeige

Wenn die Formel 1 in die neue Saison startet, ist Nicholas Latifi der einzige komplett Neue im Fahrerfeld. Der Kanadier im Dienste von Williams kämpft ab Freitag nicht nur gegen die Konkurrenten, sondern auch gegen seinen Ruf, nur wegen des Geldes seines Vaters in der Motorsport-Königsklasse untergekommen zu sein.

Die Wahl der Nummer, die auf dem Williams von Nicholas Latifi prangt, war alles andere als Zufall. Ein Ausdruck, dass der einzige Rookie im Fahrerfeld vom Größenwahn gesteuert in die neue Formel-1-Saison geht, ist sie allerdings nicht. Schließlich soll die Sechs nicht an Nico Rosberg erinnern, der 2016 zuletzt mit dieser Startnummer in der Königsklasse seine Runden drehte und anschließend als Weltmeister seine Karriere beendete, sondern an Latifis Heimat Toronto.

Die kanadische Metropole wird mit Bezug auf ein Album des von dort stammenden Rappers Drake auch „The Six“ genannt. „Ich bin stolz, dass ich diese Stadt vertreten darf“, ließ Latifi auf seiner Webseite wissen.

Auf den Spuren von Landsmann Stroll?

Titelambitionen hegt der 24-Jährige also keine. Die wären auch vermessen, denn es gibt nicht wenige, die den Neuling am Ende des Feldes erwarten. Latifi eilt der Ruf voraus, ein Pay-Driver zu sein – ein Fahrer also, der nur um des eingebrachten Geldes wegen bei einem Team untergekommen ist. Der Hintergrund: Latifis Vater Michael ist ein milliardenschwerer Geschäftsmann, der in Kanada ein großes Nahrungsmittelunternehmen aufgebaut hat und auch Anteile bei McLaren hält.

Nun dürfte das finanziell angeschlagene Williams-Team vom Vermögen der Latifis profitieren. Der Formel-1-Einsteiger wandelt damit gewissermaßen auf den Spuren seines kanadischen Landsmannes Lance Stroll, dessen Vater ihm mit Racing Point quasi ein komplettes Team kaufte.

Es fühlt sich wie eine Fortsetzung an. Nicholas Latifi

Latifi wird in seiner Premierensaison also liefern müssen, um die Vorurteile zu entkräften. Der junge Mann mit iranischer Abstammung, der erst als 13-Jähriger in den Kartsport eingestiegen war, wartet in seiner Karriere noch auf den ersten großen Titel. Seit 2014 gab er in der Formel-2-Meisterschaft (ehemals GP2-Serie) Gas, in der er im Vorjahr als Gesamtzweiter sein bestes Resultat einfuhr.

Parallel verdingte er sich bei Williams bereits als Test- und Ersatzfahrer. Nun ersetzt er den Polen Robert Kubica, der in der vergangenen Saison nur einen Punkt geholt hatte. „Es fühlt sich wie eine Fortsetzung an, es ist dasselbe Team und dasselbe Umfeld. Vielleicht wird es mir in Melbourne bewusst, dass ich jetzt Stammfahrer bin“, sagte Latifi zuletzt dem Motorsport-Magazin.

Schneckenrennen mit Teamkollege Russell?

Der zweite Williams-Pilot George Russell hält große Stücke auf seinen neuen Teamkollegen. „Er ist ein toller Fahrer und wahrscheinlich der am besten vorbereitete Rookie, den es je in der Formel 1 gab“, sagt Russell – vielleicht auch nur, um von der eigenen Schwäche abzulenken. 2019 war der Brite als einziger Fahrer komplett leer ausgegangen.