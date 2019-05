Eintracht-Coach Hütter vor Chelsea-Spiel: «Chance nutzen»

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter geht mit Respekt, aber auch großer Zuversicht in die Halbfinal-Hinpartie der Europa League am 2. Mai (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen den FC Chelsea.

«Chelsea ist Favorit. Darüber brauchen wir nicht diskutieren», sagte der Österreicher einen Tag vor der Partie. «Aber klar ist: Wenn man im Halbfinale steht, will man seine Chance nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir uns eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschaffen können.» Die Frankfurter sind am 9. Mai zu Gast beim Premier-League-Club in London.

Der DFB-Pokalsieger und Vierte der Fußball-Bundesliga muss allerdings auf die beiden Stürmer Sebastien Haller (verletzt) und Ante Rebic (gesperrt) verzichten. «Wir werden eine andere Lösung finden müssen», sagte Hütter ohne konkrete Personalangaben. Ein Kandidat für die Sturmreihe ist der Portugiese Gonçalo.