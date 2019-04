Mannheim muss Final-Auftakt verarbeiten – «Kopf hochhalten»

Anzeige

Mannheim (dpa) – Mannheims Eishockey-Trainer Pavel Gross sprach seiner Mannschaft sogleich wieder Mut zu.

«Wir müssen den Kopf hochhalten. Das habe ich den Spielern auch in der Kabine gesagt», sagte der 50-Jährige nach dem 1:2 in der Verlängerung zum Final-Auftakt gegen den EHC Red Bull München. «Da müssen wir jetzt durch. Das ist halt so.» Nach dem misslungenen Start in die Endspielserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft können es die Adler schon am Samstag in der zweiten Begegnung in München (20.00 Uhr) besser machen.

Klar war aber auch, dass der Hauptrunden-Gewinner eine große Chance verpasst hatte. Mit einem durchaus möglichen Sieg hätte Mannheim in der Best-of-Seven-Serie selbst in Führung gehen und den Meister der vergangenen drei Jahre unter Druck setzen können. «Ich glaube, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Ich glaube, dass wir über weite Teile die bessere Mannschaft waren», resümierte Mannheims Nationalstürmer Markus Eisenschmid.

Die Gastgeber hatten die Partie vor 13 600 Zuschauern lange bestimmt. Benjamin Smith blieb aber der einzige Torschütze für die Adler (24. Minute). Für die Münchner erzielte der langjährige NHL-Profi Matthew Stajan den Ausgleich (48.). In der Verlängerung wurde dann der frühere Mannheimer Frank Mauer zum Matchwinner für den EHC (79.). Vor vier Jahren war der Nationalstürmer noch mit den Mannheimern Meister geworden, ehe er zu den Bayern wechselte.

«Es hat den Ausschlag gegeben, dass wir in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen haben», schlussfolgerte Münchens Yannic Seidenberg und warnte zugleich: «Klar freuen wir uns über den Sieg. Aber wir wissen, wenn wir hier wieder aus der Kabine kommen, dann gilt es, sich wieder aufs nächste Spiel vorzubereiten.»

Vier Siege sind für den Titelgewinn notwendig. München will zum vierten Mal in Serie Meister werden – das ist in der Deutschen Eishockey Liga bislang keinem Club gelungen. Mannheim will diese Dominanz beenden und sich nach 2015 erstmals wieder zum Meister küren.