Endlich wieder ein «Galáctico»! – Madrid feiert Eden Hazard

Madrid (dpa) – Die Fans von Real Madrid haben nach einer der schlechtesten Saisons der Clubgeschichte endlich wieder Grund zum Jubel. Die Verpflichtung von Superstar Eden Hazard von Europa-League-Gewinner FC Chelsea war am Samstag in der spanischen Hauptstadt das beherrschende Thema.

«Endlich Hazard», titelte die Madrider Zeitung «Marca» in Riesenlettern auf Seite eins. Mit dem 28-jährigen Offensivspieler komme erstmals nach fünf Jahren endlich wieder ein «Galáctico» zu den Königlichen, hieß es.

Wie «Marca» und andere Medien schreiben, lässt sich der von Baulöwe Florentino Pérez angeführte Club die Dienste des Belgiers mehr als 100 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen kosten. Hazard wäre damit teurer als Gareth Bale, der 2013 für geschätzte 101 Millionen von Tottenham zur Avenida Concha Espina wechselte. Er war bisher der kostspieligste Transfer in der Geschichte der «Weißen». Der neue Mitspieler von Toni Kroos hat einen Vertrag bis Ende Juni 2024 unterschrieben, gab Real bekannt.

«Es ist kein Geheimnis, dass ich schon als kleiner Junge davon geträumt habe, für sie zu spielen», schrieb Hazard nach Bekanntgabe des Transfers in einem langen Statement auf Instagram. Chelsea zu verlassen sei aber gleichzeitig «die schwierigste Entscheidung» seiner Karriere gewesen, versicherte er. Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia dankte Hazard in einer über die Website des Clubs verbreiteten Stellungnahme: «Die Erinnerungen, die er hinterlässt, werden nicht verblassen.» Sie bezeichnete ihn als einen Vorzeigeprofi, mit dem die Arbeit immer Freude gemacht habe.

Der Mann aus La Louvière, der seine Karriere in Frankreich beim OSC Lille begann, spielte sieben Jahre bei Chelsea. In London gewann er je zwei Mal die Premier League und die Europa League, je einmal den FA und den League Cup. In 245 Pflichtspielen traf er 85 Mal. Belgien führte er bei der WM 2018 in Russland mit drei Toren in sechs Begegnungen auf den dritten Platz. Hinter seinem neuen Club-Kollegen Luka Modric wurde er zum zweitbesten WM-Akteur gewählt.

Real bezeichnete die Verstärkung als «einen der besten Spieler der Welt». Der Mann, der nach Medienberichten die Rückennummer sieben tragen wird, zeichne sich durch «Technik, Spielübersicht, Dribblings, Rhythmuswechsel und Abschlussstärke aus». Vor Hazard hatte Real seine Offensivabteilung für 65 bis 70 Millionen bereits mit dem Serben Luka Jovic von Eintracht Frankfurt verstärkt.

Die Ära der «Galaktischen» wurde unter der ersten Ägide von Pérez mit der Verpflichtung von Luis Figo im Jahr 2000 eingeleitet. Danach kamen bis 2005 der heutige Club-Trainer Zinedine Zidane, Ronaldo und David Beckham. In der zweiten Amtszeit von Pérez, die nach dreijähriger Pause 2009 begann, wurden dann neue große Namen wie Kaká, Cristiano Ronaldo, Modric, Bale und zuletzt 2014 Kroos und James Rodríguez nach Madrid geholt.