Europapokal, Abstiegskampf, City-Ärger

Berlin (dpa) – Nach der Bundesliga ist vor dem Europapokal. In dieser Woche beginnt die heiße Phase in der Champions League und Europa League. Nur die Bayern können sich international noch entspannen. In der Bundesliga haben zwei Abstiegskandidaten schwere Aufgaben vor sich.

KÖNIGSKLASSE: Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) trifft Vizemeister Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf seinen einstigen Trainer Thomas Tuchel, der mit Paris Saint-Germain nach Deutschland reist. Es wird nicht unbedingt ein Wiedersehen unter Freunden – Tuchels Abschieds wurde 2017 von allerlei Nebengeräuschen begleitet. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) empfängt RB Leipzig den englischen Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur – das bislang größte Spiel in der jungen Vereinsgeschichte der Sachsen. Titelverteidiger FC Liverpool mit Jürgen Klopp spielt am Dienstag zunächst auswärts bei Atlético Madrid, Atalanta Bergamo mit dem deutschen Profi Robin Gosens empfängt tags darauf den FC Valencia.

ZWEITE KLASSE: Eine Etage tiefer wollen am Donnerstag Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg (18.55 Uhr/DAZN), der VfL Wolfsburg gegen Malmö FF (21.00 Uhr/DAZN) und Bayer Leverkusen gegen den FC Porto (21.00 Uhr/RTL und DAZN) im Hinspiel der Runde der letzten 32 eine gute Ausgangsposition schaffen. Den Favoriten Manchester United (in Brügge), Inter Mailand (in Rasgrad) oder auch AS Rom (gegen Gent) und FC Sevilla (in Cluj) war das Trio bei der Auslosung aus dem Weg gegangen.

ABSTIEGSKAMPF: Viel härter hätte es die beiden derzeit schlechtplatziertesten Mannschaften der Bundesliga kaum treffen können. Schlusslicht SC Paderborn muss am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Bayern antreten. Der Vorletzte Werder Bremen bekommt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Borussia Dortmund zu tun. Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz 16 könnte sich die Chance bieten, den Abstand zu vergrößern. Die Rheinländer spielen zeitgleich zu Werder beim SC Freiburg.

AUSSCHLUSS: Die UEFA hat den englischen Meister Manchester City, der am Mittwoch (20.30 Uhr) in der Premier League auf West Ham trifft, mit dem Ausschluss aus dem Europapokal für zwei Spielzeiten hart bestraft. Für diese Woche wird der offizielle Einspruch der Citizens beim Internationalen Sportgerichtshof Cas erwartet. Die weiteren Folgen der Sanktion sind kaum absehbar.