FC Bayern freut sich auf Besiktas

München (dpa) – Diesem Tag fiebern die Stars des FC Bayern München schon seit Wochen entgegen. Der konkurrenzlose Tabellenführer der Fußball-Bundesliga will heute (20.45 Uhr) in der Champions League durchstarten.

«Die Spannung steigt, je näher es zum Spiel kommt. Man hat ein gewisses Kribbeln», sagte Trainer Jupp Heynckes vor dem Achtelfinal-Hinspiel zu Hause gegen Besiktas Istanbul. «Wir treffen auf eine europäische Topmannschaft. Sie haben ihre Gruppe definitiv verdient gewonnen. Sie haben große Namen in der Mannschaft und wirklich Qualität», warnte Mats Hummels vor dem türkischen Meister.

AUSGANGSLAGE: Nach den sieben Siegen in sechs Bundesligaspielen und im DFB-Pokal-Viertelfinale wollen die Bayern in der Champions League weiter gewinnen. «Wir freuen uns unheimlich, dass es jetzt los geht. Die K.o.-Phase der Champions League ist immer eine ganz besondere Phase», sagte Weltmeister Hummels. Zuletzt erreichten die Bayern sechsmal nacheinander das Viertelfinale. Im März 2011 war gegen Inter Mailand letztmals Endstation im Achtelfinale.

PERSONAL: Mit Ausnahme des verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer sind alle Münchner einsatzbereit. Nach seiner großen Rotation für das Bundesligaspiel in Wolfsburg wird Heynckes gegen den Tabellenvierten aus der Türkei wieder reichlich umstellen. «In der Rotation sehe ich keine großen Schwierigkeiten. Jeder fühlt sich gebraucht und geachtet, jeder hat die Einsatzzeiten», sagte Heynckes, räumte aber ein. «Es ist nicht so einfach, wenn hochqualifizierte Spieler unter Umständen nicht im Aufgebot oder nicht von Anfang an dabei sind. Das muss ich moderieren.»

GEGNER: Besiktas zeigte sich am Vorabend mit großem Respekt aber auch mit Selbstvertrauen. «Wir spielen gegen einen großen Gegner. Wir sind sehr positiv eingestellt und hoffen, dass wir diese Runde überstehen», sagte der chilenische Defensivspieler Gary Medel. Lob gab es auch von Heynckes. «Das Geheimnis liegt in ihrem Trainer. Er ist nicht mein Jahrgang, aber auch schon 65 und ein absoluter Toptrainer», lobte der 72-Jährige. Besiktas Coach Senol Günes freute sich: «Wir danken Herrn Heynckes und allen die uns positiv betrachten.»

HEYNCKES-ERFOLGE: Der frühere Weltklassestürmer erreichte bislang bei jeder Teilnahme an Europas Königsklasse das Endspiel, einmal mit Real Madrid (1998) und zweimal mit dem FC Bayern (2012 und 2013). «Aber der Wettbewerb ist kein Wunschdenken», sagte Heynckes.

BILANZ: Für den deutschen Fußball-Rekordmeister steht das fünfte Spiel mit einer Mannschaft aus der Türkei an. Gegen Besiktas gewannen die Bayern in der Gruppenphase 1997 zweimal mit 2:0. In der ersten Runde im Meistercup 1972 gab es ein 1:1 und ein 6:0 gegen Galatasaray Istanbul.

GELBE GEFAHR: Joshua Kimmich, Corentin Tolisso und Sebastian Rudy müssten bei der nächsten Verwarnung im entscheidenden Rückspiel am 14. März bei Besiktas Istanbul zuschauen. Beim Gegner gilt das für den früheren HSV-Profi Tolgay Arslan sowie für Caner Erkin und Torjäger Talisca.