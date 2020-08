Fit auch ohne Wettkämpfe? Wie Läufer aus der Region mit der Corona-Pause umgehen

Schulter an Schulter an der Startlinie, auf der Strecke den heißen Atem der Konkurrenten im Nacken, im Ziel Shakehands und Duschen in der Gemeinschaftsumkleide: Was bei Marathons, City- und Volksläufen normalerweise gang und gäbe ist, lässt sich mit dem Kampf gegen das Coronavirus kaum vereinbaren. Die Folge: In diesem Sommer läuft nicht viel zusammen bei Athleten, die auf der Langstrecke unterwegs sind. Tausende von Hobbyläufern in der Region joggen dieser Tage nur alleine durch den Wald, anstatt sich mit Startnummer auf dem Shirt durchs Getümmel zu wühlen.

Wettkämpfe sind immer auch ein sehr gutes Training. Markus Nippa, Läufer aus Pforzheim