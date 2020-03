Corona-Krise erfasst Formel 1: Was sich in der neuen Saison jetzt ändert

Anzeige

Die Corona-Krise hat auch die Formel 1 erfasst. Der Saisonauftakt am Wochenende in Melbourne soll aber noch so normal wie möglich über die Bühne gehen. Doch spätestens danach könnte der Rennkalender durcheinandergewirbelt werden.

Wenn am kommenden Freitag die Ruhe ein Ende hat und die PS-starken Boliden durch den Albert Park brettern, dann könnte man auf den ersten Blick meinen, die Formel-1-Welt sei in bester Ordnung. Vor der imposanten Skyline Melbournes werden dann Weltmeister Lewis Hamilton, Herausforderer Sebastian Vettel und Co ihre Runden durch die grüne Lunge der Stadt drehen, Tausende von Fans werden ihnen von den Tribünen aus zujubeln – so zumindest der Plan. Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Formel 1 eine Saison voller Unwägbarkeiten bevorsteht.

Konstanz im Fahrerfeld, Unsicherheit im Kalender

Konstanz gibt es zumindest im Fahrerfeld: Die Piloten sind im Wesentlichen dieselben wie im Vorjahr, nur der für Williams startende Kanadier Nicholas Latifi ist komplett neu. Und auch regeltechnisch bleiben die ganz großen Veränderungen aus, die Reform mit Kostenobergrenze und schwereren Autos greift erst ab 2021. Und doch rast die Formel 1 in dieser Saison einer ungewissen Zukunft entgegen.

Auch interessant: Formel-1-Neuling Latifi muss gegen sein schlechtes Image kämpfen

Corona hält auch die um die Welt tingelnde Rennserie in Atem und ist bereits in Melbourne ein großes Thema. Während US-Sängerin Miley Cyrus ihr Konzert, das am Freitag unweit der Rennstrecke stattfinden sollte, abgesagt hat, lässt sich die Motorsport-Königsklasse, so zumindest der Stand am Mittwoch, beim Auftakt in Australien nicht von dem Virus ausbremsen.

Erste Verdachtsfälle bei Mitarbeitern von zwei Teams

Doch die Corona-Angst dürfte den Rennkalender, zu dem die Grand Prix in Vietnam und den Niederlanden neu hinzugekommen sind, an so mancher Stelle noch gehörig durcheinanderwirbeln. Das Gastspiel in Bahrain am 22. März? Zum Geister-Rennen degradiert. Die vierte Station in China? Längst verschoben. Die Premiere in Vietnam am 5. April? Wackelt. Der Formel-1-Tross mit Fahrern und Mechanikern aus aller Herren Länder – und nicht nur im Fall von Ferrari eben auch aus Italien – scheint für die Corona-Krise besonders anfällig, wie auch die ersten Verdachtsfälle im Fahrerlager zeigen.

Betroffen waren am Mittwoch Mitarbeiter von Haas und McLaren. „Es ist eine ernste Situation“, räumte Formel-1-Sportchef Ross Brawn ein. „Wir versuchen aber Rennen auf verantwortungsbewusste Weise zu fahren.“ Brawn und die weiteren Macher stehen vor der schweren Aufgabe, einerseits ihr milliardenschweres Geschäft am Laufen zu halten, andererseits den gesundheitlichen Bedenken Rechnung zu tragen.

Regeländerungen

Die große Reform kommt erst 2021. Doch auch vor dieser Saison haben sich einige Regeln geändert.

Karierte Flagge: 2019 war die Flagge durch eine LED-Tafel als offizielles Schlusssignal eines Rennens abgelöst worden. In Japan kam aufgrund eines Softwarefehlers das Zeichen eine Runde zu früh, deshalb gibt es 2020 wieder die schwarz-weiß-karierte Flagge.

Sperrstunde: Im Rennkalender soll mehr auf die Belastung der Mechaniker geachtet werden. Deshalb wurde die Sperrstunde für sie vor dem ersten und dritten Freien Training von acht auf neun Stunden verlängert. In dieser Zeit dürfen die Mechaniker keine Hand an die Autos anlegen. Zweimal pro Saison dürfen die Rennställe jedoch straffrei gegen die Regel verstoßen.

Starts: Die Piloten sollen beim Anfahren weniger von der Technik unterstützt werden. So sollen sie künftig 90 Prozent des Motorendrehmoments über ihren Kupplungshebel am Lenkrad steuern.

Testen: Die Testfahrten vor dem ersten Grand Prix wurden von acht auf sechs Tage reduziert. Die Proberunden für die 18-Zoll-Reifen ab 2021 finden nach der Saison in Abu Dhabi an drei statt an zwei Tagen statt.

Sonstiges: Unter anderem darf jeder Pilot künftig drei MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic) statt nur zwei pro Saison einsetzen. Bei dieser Motorkomponente wird beim Bremsen frei werdende kinetische Energie in Strom umgewandelt. Außerdem wurde das Mindestgewicht des unbetankten Wagens um zwei Kilogramm auf 745 angehoben. dpa

Sportlich diesmal womöglich kein Langweiler

Das Sportliche ist dadurch vor dem ersten Saisonrennen am Sonntag (6.10 Uhr/RTL) in den Hintergrund gerückt. Dabei hat der 22-teilige WM-Titelkampf, der zuletzt als Langweiler daherkam, diesmal das Zeug zum Krimi. In den Hauptrollen: Natürlich wieder Hamilton und Vettel, aber wahrscheinlich auch Charles Leclerc. Der 22 Jahre junge Monegasse lief in der vergangenen Saison Vettel bei Ferrari überraschend den Rang ab und gilt in Maranello als Mann der Zukunft. Für den viermaligen Weltmeister Vettel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, könnten die Tage bei der Scuderia gezählt sein.

Für Vettel wahrscheinlich die letzte Chance

Seit fünf Jahren wartet Vettel bei den Italienern auf den großen Durchbruch, die Mercedes sah er seither meist nur von hinten – allen voran den Dienstwagen von Hamilton, der nun mit Titel Nummer sieben mit Rekordhalter Michael Schumacher gleichziehen könnte. In den Testfahrten hatten allerdings sowohl Vettel als auch Hamilton mit Problemen zu kämpfen. Wie es wirklich um die Qualität der neuen Boliden bestellt ist, wird sich erst in Australien zeigen.

Schummel-Vorwürfe gegen Ferrari und Protestbrief der Konkurrenz

Wehren muss sich Ferrari nicht nur gegen die silberne Konkurrenz, sondern auch gegen Schummel-Vorwürfe in Sachen Motor. Der Automobil-Weltverband FIA untersuchte die sogenannte Power Unit und einigte sich mit der Scuderia auf einen Vergleich – und Stillschweigen. Mercedes und sechs weitere Teams reagierten daraufhin mit einem Protestschreiben und schlossen selbst juristische Schritte nicht aus.

Und auf der Strecke? Werden auch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und der aufstrebende Red-Bull-Pilot Max Verstappen versuchen, „King Lewis“ vom Thron zu stoßen. Der dürfte hoffen, dass er abgesehen vom Corona-Chaos keine böse Überraschung erlebt.