Haaland und Dahoud fehlen: Sancho und Can starten für BVB

Paderborn (dpa) – Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre muss im ersten Spiel nach der bitteren 0:1-Niederlage im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München zwei Wechsel in seiner Startelf vornehmen.

Für die verletzten Erling Haaland und Mahmoud Dahoud stehen Jadon Sancho sowie Emre Can in der Startelf des Tabellenzweiten beim Auswärtsspiel in Paderborn.

Beim Tabellenletzten aus Ostwestfalen hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum 0:0 beim FC Augsburg ebenfalls zweimal getauscht. Für Klaus Gjasula, der wegen seiner 15. Gelben Karte gesperrt fehlt und Laurent Jans, der zunächst auf der Bank sitzt, stehen Christian Strohdiek und Mohamed Dräger in der Anfangsformation.