Häme und Durchhalteparolen nach VfB-Desaster

Tag eins nach dem zweiten Abstieg des VfB Stuttgart in die 2. Bundesliga binnen drei Jahren. Während in Berlin der Feiermarathon wohl noch immer andauert, werden in Stuttgart die Scherben zusammengekehrt. Spieler und Verantwortliche standen nach dem Schlusspfiff teilweise unter Schock und suchten nach Antworten.

VfB-Sportdirektor Thomas Hitzlsperger schlug die Hände vor das Gesicht. «Das ist brutal enttäuschend. Es ist viel schief gelaufen in dieser Saison. Wir haben drei Trainer ausgewechselt. Es hat am Ende nicht gereicht», sagte Hitzlsperger, Interimscoach Nico Willig sprach vom «Tiefpunkt». «Für uns war es von Anfang bis Ende eine Horrorsaison», sagte Willig, den Tränen nahe. «Dass es so endet, ist brutal, das ist der Tiefpunkt für uns.»

Hitzlsperger sieht Willig nicht in der Schuld

Hitzlsperger, der den Abstieg als schwierigsten Moment seiner Karriere bezeichnete, fand, dass das Team gekämpft hatte, aber auch, dass sie nicht in der Lage war, „fußballerisch Lösungen zu finden.“ Ihm zufolge hätte in der Kabine des VfB kein Spieler gesprochen. „Es gibt auch nichts zu sagen“, so der 37-Jährige. Auch dem Sportchef stand die Fassungslosigkeit nach der Partie ins Gesicht geschrieben. Interimscoach Willig gehörte für ihn allerdings nicht zu den Schuldigen: „Union Berlin ist verdient aufgestiegen, das muss man mal festhalten. Wir haben viel falsch gemacht, alle, die daran beteiligt waren. Nico Willig und die anderen Trainer, die dazu gekommen sind, möchte ich ausnehmen von dieser Verantwortung.“

Auf die Frage, was sich bei den Schwaben ändern müsse, gab Hitzelsperger keine Antwort. Dafür sei es zu früh. „Die Mentalitätsfrage würde ich heute sicherlich nicht stellen“, so der Sportdirektor. Auch wollte er nicht die Qualität in der Mannschaft hinterfragen. Die hätte ausreichen müssen, „um in der Bundesliga zu bleiben“.

Zukunft von Gentner und Zieler ungewiss

Torhüter Ron-Robert Zieler und Kapitän Christian Gentner haben kurz nach dem Abstieg ihre Zukunft beim VfB Stuttgart offen gelassen. «Es ist aus der Emotion heraus der völlig falsche Zeitpunkt, irgendwelche Dinge rauszuhauen», sagte Gentner. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft Ende Juni aus. Ex-Weltmeister Zieler hat bei den Schwaben noch einen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Kontrakt, wollte aber zunächst nicht darüber sprechen, ob er mit dem VfB in die 2. Liga geht. «Unmittelbar nach dem Spiel bitte ich einfach darum, zu respektieren, dass das jetzt einfach kein Thema ist», sagte der 30-Jährige.

Tim Walter, der neue Trainer der Schwaben, wird auch nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga als neuer Trainer übernehmen. Das bestätigte ein Sprecher der Schwaben am Dienstagmorgen. Walter war zuvor bei Holstein Kiel und im Jugendbereich, unter anderem beim Karlsruher SC, tätig. Der Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die bereits Ende Juli beginnende Zweitliga-Saison stand zunächst noch nicht fest.

Reaktionen im Netz

Unglücksrabe Nicolás González, der beim möglichen 1:0 des VfB im Abseits stand, war natürlich eines der Gesprächsthemen. Twitter-Nutzer nahmen den Stürmer allerdings auch in Schutz.

Genau! Vor allem ist der VfB nicht gestern abgestiegen, sondern an den 35 Spieltagen zuvor! https://t.co/qtbSHOSIo9 — Tine1893 (@18tine93) May 28, 2019

Der massiv in der Kritik stehende VfB Präsident, Wolfgang Dietrich, bezeichnete auf der Homepage der Schwaben den Abend in Berlin als „absolut bitteres Ende einer Bundesliga-Saison, in der aus sportlicher Sicht praktisch alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte.“ Dietrich, der seit Wochen von den Fans zum Rücktritt aufgefordert wird, flüchtete sich in Durchhalteparolen: „Wir werden definitiv wieder aufstehen und alles daransetzen, den VfB wieder zurück in die Bundesliga zu führen!“ Zudem kündigte er an, dass die sportlichen Weichen für die Zukunft schon gestellt werden.

Manche Fans sehen dies allerdings bei Twitter etwas anders:

#Dietrich will Kontinuität und Ruhe im Verein, dass kann er haben! …. Wenn er sich endlich verzieht! Mit diesem Präsidenten wird es IMMER unruhig bleiben! #vfb #dietrichraus — Batigol (@batigol_80) May 28, 2019

In der Hauptstadt regiert seit gestern Abend hingegen die gute Laune. Im zweiten Stock des Stadions „An der Alten Försterei“ begann für den 1. FC Union Berlin eine lange Partynacht. Gemeinsam mit Familien und Fans feierte der Kult-Club aus Köpenick bis in den Morgen den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. «Es ist einfach geil. Es tut mir leid für die Wortwahl, aber ich kann es anders nicht beschreiben. Das sind Gefühle, die kannst du nicht in Worte fassen», sagte Trainer Urs Fischer. In seinem ersten Jahr als Coach von Union führte er den Verein direkt in die Bundesliga.

Freude bei KSC-Fans

Was bei einem Stuttgarter Abstieg übrigens nicht fehlen darf, ist der Jubel bei den KSC-Fans in Karlsruhe. Immerhin stehen in der kommenden Saison zwei Baden-Württemberg-Derbys an. Die erinnern sich bereits an die Saison 2007. Damals starteten die Badener stark in die Saison, die Schwaben stotterten. Auch das Derby in der Hinrunde gewann der KSC.

Auch die Facebook-Fanseite des KSC „Gegengerade Karlsruhe“ erinnert an eine Anekdote von damals:

Gratulation von Hertha BSC

Und auch der Konkurrent Hertha BSC hat den Unionern bereits gratuliert: «Ich gratuliere Union zum Aufstieg. Es tut Berlin ausgesprochen gut, nun zwei Bundesligisten zu haben. Wir freuen uns auf begeisternde Derbys, die wir natürlich für uns entscheiden wollen. Der große Gewinner ist unsere fantastische Hauptstadt», schrieb Herthas Geschäftsführer Michael Preetz bei Twitter.

Ich gratuliere Union zum Aufstieg. Es tut Berlin ausgesprochen gut, nun zwei Bundesligisten zu haben. Wir freuen uns auf begeisternde Derbys, die wir natürlich für uns entscheiden wollen. Der große Gewinner ist unsere fantastische Hauptstadt #hahohe #FCUVfB — Michael Preetz (@michaelpreetz) 27. Mai 2019

dpa/obit