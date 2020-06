Heidenheim träumt mit seinem Malocher Schmidt von der Bundesliga

Anzeige

Das Schicksal des Hamburger SV heißt am Sonntag möglicherweise 1. FC Heidenheim. Wenn der Underdog von der schwäbischen Ostalb mit den Trainer-Evergreen Frank Schmidt auch den Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld überrascht, spielt er gegen Fortuna Düsseldorf oder Werder Bremen in der Relegation um einen Platz in der Bundesliga. Für den HSV wäre es eine besonders schmerzhafte Erfahrung.

Den alten Kiosk auf der Gegengerade der höchstgelegenen Arena Deutschlands haben sie dem Zeitgeist nie geopfert. In Heidenheim versteht man Fußball-Provinz nicht als Enge oder als Merkmal eines begrenzten Horizonts, sondern als Wert für sich. Menschen, die beim 1. FC eine starke Gemeinschaft bilden, sagen Sachen, die nach Heidenheim klingen. Ehrlicher? Vielleicht. Clubchef Holger Sanwald ist so einer, ein Schaffer, der 450 Sponsoren, überwiegend Mittelständler, zusammenbringt: „Bevor ich den Frank entlasse, entlasse ich zehn Spieler. Hoffentlich geht er hier mal in Rente.“

Schmidt bald so ausdauernd wie Finke

„Der Erfolg führt über die Treppe – niemals über den Fahrstuhl.“ Das sagt Frank Schmidt, 46. Im 13. Jahr, von der Verbandsliga bis nun an die Schwelle zur Bundesliga, ist er die Trainer-Instanz und an der Brenz bis 2023 gebunden. Erfüllt er seinen Vertrag, hätte er es so lange bei einem Profiverein ausgehalten wie vor ihm nur Volker Finke beim SC Freiburg (1991 bis 2007). Wenn in der Liga über „den Schmidt“ geredet wird, weiß jeder, wer gemeint ist.

Eigentlich nur als Aushilfe gedacht, hat Schmidt beim Heimatclub auf der schwäbischen Ostalb einmal mit einem Match gegen Normannia Gmünd angefangen. In seinem Vorleben als Spieler erlebte er als 20-Jähriger ein erstes Highlight. 1994 blamierte der Verteidiger mit dem TSV Vestenbergsgreuth den großen FC Bayern in der ersten DFB-Pokalrunde. Vier Jahre später stieg er mit Alemannia Aachen in die Zweite Liga auf. Zu seiner Vorstellung von der Rente sagt Schmidt heute nichts, dafür vieles andere, das erahnen lässt, warum es so lange schon Liebe ist. „Der Spielstil muss zum Ort passen“, ist so ein Schmidt-Satz, eine These, die sich nicht abtun, ja, nicht mal widerlegen lässt.

Kapitän mit KSC-Vergangenheit

100 Meter Luftlinie vom Stadion entfernt ist er geboren, der Mentalitäts-Trainer, der sich seine Mentalitäts-Spieler sucht. Typen. Wie Marc Schnatterer, inzwischen 34. Er war 2008 aus der Regionalligamannschaft des Karlsruher SC nach Heidenheim gekommen. Der Kapitän, 34, ist Schmidts verlängerter Arm. Wer die Liga kennt, kennt Schnatterer, und das, was er als feiner Fleißarbeiter im Mittelfeld beitrug zum Weg unter „Schmidtchen Schleifer“.

„Malochen und Arbeiten“

Man habe stets auch aufzupassen, die Dinge nicht zu selbstverständlich zu nehmen, erklärt Schmidt dieser Zeitung: „So schön und so romantisch das klingt. Es war immer Erfolgsdruck da. Wir haben nicht immer eine leichte Zeit gehabt, aber wir waren immer bereit, die Sache gemeinsam anzugehen. Was ein, zwei Jahre gut war, ist nicht automatisch die nächsten ein, zwei Jahre gut. Die 13 Jahre sind keine Garantie, dass es ewig so weitergeht.“ Heißt: Ja, auch in Heidenheim müssen sie für die Beziehung arbeiten.

Heidenheim? Stehe eben für „Malochen und Arbeiten, damit es einem gut geht“, findet Schmidt, überzeugter Trainingsanzugträger, dessen weitere Markenzeichen bei der Arbeit der zur Seite geneigte Kopf und der nachdenkliche Blick sind.

Und nun, da es ernst wird? Ist er froh, mit Frau und beiden Töchtern 17 Kilometer weg auf der bayerischen Seite, in Bachhagel, zu wohnen. Dort kann er runterkommen, vom Fußball-Wahnsinn in der Industriestadt mit ihren 50.000 Einwohnern. Noch nie ist es dem 1. FC so gut ergangen wie jetzt, zur Fußballarbeit kam Spielkultur. 55 Punkte, Dritter hinter Bielefeld und VfB. Von Luft und Liebe alleine kommt so was auch hier nicht. Ein Etat von 35 Millionen Euro sind auch ein Wort. Den gepflegten Pragmatismus gibt es dafür allerdings nicht zu kaufen. Und auch ein Bundesliga-Aufstieg würde Sanwald nicht schlaflos machen, der Umbau der 15.000 Zuschauer fassenden Voith-Arena wäre „machbar und lösbar“.

So weit ist es noch nicht – und doch: Sollte der FCH am Sonntag Meister Arminia Bielefeld schlagen, könnte der HSV gegen Sandhausen anstellen, was er will: Heidenheim würde in der Relegation mit Fortuna Düsseldorf oder Werder Bremen Endspiele um einen Bundesliga-Platz bestreiten, der von Heidenheim gerade mit 2:1 geschlagene HSV in die Röhre gucken. Es wäre eine Geschichte, wie Fußball-Romantiker sie lieben. Sie gibt’s eigentlich gar nicht.