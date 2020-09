Hengst Wai Key Star gewinnt in Iffezheim

Mit Deutschlands bestem weiblichen Jockey im Sattel hat der sieben Jahre alte Hengst Wai Key Star am Samstag in Iffezheim den Preis der Sparkassen Finanzgruppe gewonnen.

Die in der Schweiz geborene Sibylle Vogt gewann mit dem Hengst nach einem Klasseritt das mit 27.500 Euro dotierte Rennen, setzte sich nach spannendem Finish gegen den schon acht Jahre alten Itobo (Michael Cadeddu) durch. Rang drei ging an den französischen Favoriten Top Max (Adrie de Vries). Wai Key Star siegte zum zweiten Mal nach 2018 in diesem Rennen, Trainerin ist in München Sarah Steinberg. Der Stall Salzburg von Hans-Gerd Wernicke aus Freilassing ist der Besitzer.

Der Sieg im Steher Cup (25.000 Euro) ging an Sommelier unter Andrasch Starke. Der Hengst ist der Aufsteiger der Saison, hat bei sechs Starts nun fünfmal gewonnen.