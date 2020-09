Bau eines Trainingszentrums geplant

Investor aus Essen will die Fußball-Frauen des Karlsruher SC unterstützen

Der Unternehmer Daniel Loitz und die KSC-Spitze treffen sich am 9. September in in Düsseldorf, um über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen. Das Emblem der Loitz-Stiftung trugen die KSC Frauen bereits am vergangenen Sonntag beim 5:2 Sieg gegen Amicitia Viernheim im bfv-Pokalfinale auf ihren Trikotärmeln.