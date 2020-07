Juve auf Titelkurs – Buffon stellt neuen Liga-Rekord auf

Anzeige

Turin (dpa) – Juventus Turin ist in der italienischen Serie A weiter klar auf Titelkurs. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo gewann das Derby della Mole gegen den FC Turin am Samstag mit 4:1 (2:1).

Seit dem Wiederbeginn der italienischen Fußball-Meisterschaft nach der Corona-Pause hat der Rekordmeister damit alle vier Partien in der Liga klar für sich entschieden. Damit baute Juve seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf den Zweiten Lazio Rom vorerst auf sieben Zähler aus. Lazio empfängt am Abend noch die AC Mailand.

Stürmer Paulo Dybala (3. Minute), Juan Cuadrado (29.), Ronaldo (61.) und Koffi Djidji (87.) per Eigentor trafen für den Tabellenführer, bei dem Nationalspieler Sami Khedira verletzt nicht im Kader stand. Für Ronaldo war es das 25. Tor im 26. Ligaspiel und nach Angaben des Datendienstleisters Opta das erste direkte Freistoßtor seit seinem Wechsel von Real Madrid nach Turin im Sommer 2018. Der italienische Nationalspieler Andrea Belotti verkürzte zwischenzeitlich per Handelfmeter für den Tabellen-15. Turin (45.+6).

Juves Torwart-Legende Gianluigi Buffon stellte in der Partie mit dem 648. Liga-Einsatz einen Rekord auf. Der 42-Jährige löste den früheren AC-Mailand-Profi Paolo Maldini ab, der 2009 die bisherige Bestmarke aufgestellt hatte. Insgesamt war es Buffons 915. Profispiel.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-673558/3