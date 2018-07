Kein KSC-Testspiel gegen Club von Winfried Schäfer

Nach tagelangem Hin und Her und andauernden Visaproblemen ist das mögliche Testspiel des KSC gegen Irans Pokalsieger Esteghlal Teheran Football Club abgesagt.

Am Dienstagabend erklärte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer: „Die Sache hat sich zerschlagen. Wir werden am Samstag nach Stand der Dinge wie geplant beim FC Ingolstadt antreten.“ Dabei hatte der Wahl-Ettlinger und Ex-KSC-Trainer Winfried Schäfer, der mit seiner Mannschaft im Trainingslager in Istanbul ist, den Badischen Neuesten Nachrichten im Vorfeld erklärt, dass er alles versuchen würde, um diese Testspiel-Begegnung zu ermöglichen.

Nächstes Testspiel mit Marvin Pourié

Das Spiel gegen den FC Ingolstadt wird dann der finale Test der Vorbereitung für den am 27. Juli folgenden Liga-Auftakt gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig sein. Dann soll auch Marvin Pourié wieder mit von der Partie sein und trotz seines Mittelhandbruchs mit einer Manchette stürmen.

Erfolgreiche Testspielbilanz

Bisher war der KSC in seinen Testspielen äußerst erfolgreich. Am Dienstag siegten die KSC-Profis auf der Anlage des SK Waidring gegen FC St. Pauli mit 4:1. Dem vorausgegangen war ein weiterer Sieg im Trainslager: ein 2:1-Testspielerfolg gegen den Brentford FC.