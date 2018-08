KSC verhandelt wegen Uphoff

Anzeige

Am Dienstagabend stand Benjamin Uphoff mit den Händen in den Taschen seiner kurzen Trainingshose am Platz des TSV Höpfingen und verfolgte die dann mit 5:0 erledigte Pflichtübung seiner Kollegen vom Karlsruher SC im Achtelfinale des badischen Verbandspokals sichtlich entspannt als Zuschauer. Am Sonntag um 15.30 Uhr im Karlsruher Wildparkstadion sollte dann wieder er selbst und nicht sein Stellvertreter Sven Müller für den KSC zwischen den Pfosten Position beziehen.

Gegner der Badener in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ist dann der Bundesligist Hannover 96 und damit einer der Sorte, gegen den es auf Uphoff wieder ganz besonders ankommen wird. Und das noch kurz vor dem vielleicht „nächsten logischen Karriereschritt“ (Uphoff), um den es hinter den Kulissen beim Tabellenneunten der Dritten Liga in entsprechenden Gesprächen längst geht.

„Entscheidung beim KSC“

Dem KSC liegt nach Informationen dieser Zeitung ein konkretes Angebot für seinen 25 Jahre alten Torwart vor. Von welchem Verein? „Dazu möchte ich nichts sagen, solange die Verhandlungen andauern. Ich will nichts gefährden“, hielt sich Uphoff auf Nachfrage dieser Zeitung bedeckt. Werder Bremen sei es jedenfalls nicht, stellte der gebürtige Burghausener auf die entsprechende Nachfrage schon mal fest.

„Die Entscheidung liegt ganz beim KSC“, betonte Uphoff, dessen Vertrag im Wildpark am Saisonende zum 30. Juni 2019 auslaufen wird. Heißt: Nur im Falle eines Transfers vor Monatsende könnte der KSC noch eine Ablöse für Uphoff einstreichen. Abgesehen von dem Fall, der Profi würde bei den Badenern ein neues Arbeitspapier unterschreiben, wie sich Sportchef Oliver Kreuzer das zuletzt noch erhofft hatte. Das aber muss zwischenzeitlich als ausgeschlossen gelten.

Zwei Kriterien

Auch Kreuzer bestätigte am Mittwochabend Gespräche mit einem anderen Verein wegen Uphoff und ergänzte, dass er es eher verwunderlich gefunden hätte, „wären nicht andere Vereine auf den Benni aufmerksam geworden“. Dass der KSC den besten Schlussmann der Liga für weit weniger als eine Million Euro ziehen lassen würde, ist nicht zu erwarten. Auch dürfte er einen Abgang des Keepers nur dann verschmerzen, sollte er im Gegenzug selbst noch eine neue Nummer eins verpflichten. „Beide Kriterien gibt es für uns“, bestätigte Kreuzer, „lässt sich eines der beiden nicht erfüllen, werden wir es auch nicht machen“. Der vor der Saison vom 1. FC Köln geholte Müller besitzt das Format als Dauerlösung bei einem ambitionierten Drittligisten augenscheinlich noch nicht. Er hätte im Training an Uphoff wachsen können.

Der 1,92 Meter große Uphoff war im Frühjahr 2017 vom VfB Stuttgart II zu den Badenern gekommen, hatte sich unter dem Spezialtrainer Kai Rabe seither vorzüglich entwickelt und ist nicht nur die unumstrittene Nummer eins bei den Blau-Weißen, sondern neben Florent Muslija der Profi im KSC-Kader, der auf dem Markt derzeit das größte Interesse wecken dürfte. Dass der KSC Einnahmen braucht, ist bekannt und eine solche ist nebenbei Bedingung dafür, dass der angebahnte Transfer eines Sechsers vollzogen wird.

„Minimalchance“ gegen Hannover

Alois Schwartz erwartet seinen Kader samt Uphoff an diesem Donnerstag zur Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel. Der Cheftrainer des KSC rechnet mit Hannover 96 als Gegner, „der seine Qualität als Bundesligist zeigen will“. Für den KSC stelle die Partie „eine schöne Aufgabe“ dar, „in der wir unsere Minimalchance nutzen wollen“. Personell geht Schwartz für Donnerstag von einer weiteren Entspannung aus, nachdem sich Jan Möbius in Höpfingen spielfähig zurückgemeldet hatte. Die zuletzt geschonten Marvin Pourié (Patellasehne) und Anton Fink (Sprunggelenk) sollen wieder mitmischen. Bei Burak Camoglu, der auf einen Bienenstich am Fuß allergisch reagierte, ist vielleicht Geduld gefragt.