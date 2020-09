Aufatmen beim KSC: Choi-Verletzung nicht so schlimm wie befürchtet

Aufatmen bei Cheftrainer Christian Eichner und den übrigen Verantwortlichen des Karlsruher SC: Die Verletzung von Offensivspieler Kyoung-Rok Choi hat sich am Montag als nicht so schlimm herausgestellt wie zunächst befürchtet. Ein Band im Sprunggelenk sei beim Südkoreaner in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtete Eichner am Montag von den Erkenntnissen der eingehenderen Untersuchung. „Die Verletzung hat bei Weitem nicht das Ausmaß, das wir befürchtet hatten“, erklärte der Coach des Fußball-Zweitligisten. Gerissen oder gebrochen sei nichts.

Choi muss dennoch voraussichtlich mehrere Wochen pausieren und wird deshalb auch nicht für das erste Pflichtspiel am Samstag (18.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen Union Berlin zur Verfügung stehen. Eine erneute Ausfallzeit von mehreren Monaten steht dem 25-Jährigen allerdings nicht bevor.

Nach einem Kreuzbandriss war Choi auf dem Weg zurück zu alter Form

Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim letzten Testspiel des KSC in der Vorbereitung gegen Waldhof Mannheim (2:1) zugezogen. Kurz vor der Pause war er nach einem Zweikampf liegen geblieben und musste mit Schmerzen im Sprunggelenk vom Platz gebracht werden.

Choi, der seit dem Sommer 2018 für den KSC spielt, hatte Mitte Dezember einen Kreuzbandriss erlitten und war erst in der jetzigen Saisonvorbereitung wieder richtig in Fahrt gekommen. Für die Union-Partie wäre er einer der Startelf-Kandidaten gewesen. Nun muss er sich erst einmal wieder gedulden.