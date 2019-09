Anzeige

Der Karlsruher SC muss auf unbestimmte Zeit auf Damian Roßbach verzichten. Der Linksverteidiger verletzte sich bei der 0:3-Pleite gegen den VfL Osnabrück. Ein Außenband im rechten Sprunggelenk soll gerissen sein.

Update:

Zwar stand eine endgültige Diagnose am Mittwochabend noch nicht fest. Dennoch bestätigte KSC-Trainer Alois Schwartz die allgemeine Befürchtung: „Ein Band ist gerissen, das ist sicher.“ Wie lange der Defensiv-Spieler ausfallen wird, ist aber noch unklar. „Die Schwellung ist so stark, dass man nicht sagen kann, wie lange er ausfallen wird“, erklärte KSC-Pressereferent Fabian Roth am Mittag bereits auf Anfrage. Die Schwellung habe im Vergleich zum Vortag weiter zugenommen.

Carlson als möglicher Vertreter?

Sollte Roßbach länger ausfallen, könnte Dirk Carlson in den Fokus von KSC-Trainer Alois Schwartz für das Duell mit dem SV Sandhausen am Freitag, 13. September, rücken. Der luxemburgische Nationalspieler ist aktuell mit seiner Landesauswahl unterwegs. Am Donnerstag steht in Belfast (20.45 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen Nordirland auf dem Programm. Carlson kommt in der laufenden Zweitliga-Saison auf elf Minuten Spielzeit. Dabei gelang ihm beim 4:2-Sieg gegen Dresden sogar eine Vorlage.

Nächster Test gegen Metz am Donnerstag

Am Donnerstag tritt der KSC nochmals zu einem Testspiel an. Dieses Mal im lothringischen Sarrebourg gegen den FC Metz. Der Erstliga-Club aus Frankreich liegt als Aufsteiger aktuell auf Rang 15 in der Tabelle. Anstoß ist um 17 Uhr. In der Liga müssen die Karlsruher aufgrund der Länderspielpause erst wieder am Freitag, 13. September, gegen den SV Sandhausen ran.

DFL terminiert Spiele – sonntags gegen den VfB Stuttgart

Am Mittwochnachmittag gab die Deutsche Fußballliga DFL auch die Terminierung der weiteren Partien bis zum 15. Spieltag der 2. Bundesliga bekannt. Das von vielen Fans herbeigesehnte Derby gegen den VfB Stuttgart findet am Sonntag, 24. November, 13:30 Uhr statt. Außerdem muss der KSC auch einmal am einem Montag ran. Am 11. November kriegen die Badener Besuch von Erzgebirge Aue.

Hier die restlichen Termine:

Freitag, 4. Oktober, 18:30 Uhr: Darmstadt 98 – Karlsruher SC

Sonntag, 20. Oktober, 13:30 Uhr: VfL Bochum – Karlsruher SC

Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr: Karlsruher SC – Hannover 96

Samstag, 2. November, 13 Uhr: St. Pauli – Karlsruher SC

Montag, 11. November, 20:30 Uhr: Karlsruher SC – Erzgebirge Aue

Sonntag, 24. November, 13:30 Uhr: VfB Stuttgart – Karlsruher SC

Freitag, 29. November, 18:30 Uhr: Karlsruher SC – Jahn Regensburg