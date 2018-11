Bengalos im Wildparkstadion: 1860 München droht Geldstrafe

Anzeige

Das Drittliga-Spiel gegen den Karlsruher SC im Wildpark (Endstand 3:2) könnte für TSV 1860 München noch ein unangenehmes Nachspiel haben: Die Ultra-Fans der Münchner Löwen zündeten während des Spiels Pyrofackeln. Nun droht eine Geldstrafe – nicht die erste für die Münchner in der jüngeren Vergangenheit.

3:2 stand am Ende der 90 Minuten auf der Anzeigetafel im Wildpark: Der Karlsruher SC hat sich am Sonntag gegen TSV 1860 München durchgesetzt. Für die Karlsruher, die nun vorübergehend auf dem zweiten Platz der Liga stehen, Grund zum Jubeln. Und für die Münchner könnte das Spiel neben einer Niederlage sogar noch mehr Ärger bringen: Die bayerischen Ultras zündeten während des Spiels Pyrotechnik, der Verein muss nun wohl mit einer Strafe vom DFB rechnen.

Laut Strafenkatalog des Deutschen Fußballbunds kostet jede abgebrannte Pyrofackel in der dritten Liga 350 Euro, jede geworfene Fackel 750 Euro. In der ersten und zweiten Liga sind die Strafen noch höher. Zudem müssen die Zündler selbst mit einer Strafverfolgung rechnen. Wenn mehr als die Hälfte der Täter persönlich identifiziert wird, gibt es vom DFB eine Strafminderung. Das wird im Falle der Münchner aber wohl schwierig werden, denn viele der Fans waren vermummt.

Bengalos und Tennisbälle

Sollte es tatsächlich eine Strafe für TSV 1860 München geben, wäre das auch nicht die erste in dieser Saison: Bereits Anfang Oktober musste der Verein 4.500 Euro Strafe zahlen, weil Anhänger im August im Ligaspiel gegen den VfR Aalen Pyrotechnik abgebrannt hatten. Während des Ligaspiels gegen Jena warfen die Münchner Fans Tennisbälle aufs Spielfeld, dafür musste der Verein 3200 Euro Strafe Zahlen. Satte 20.000 Euro Strafe gab es wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger in den beiden Aufstiegsspielen gegen Saarbrücken im Mai 2018. Damals waren die Münchner Löwen nach einem 3:2-Hinspielsieg und einem 2:2-Unentschieden im Rückspiel in die dritte Liga aufgestiegen.