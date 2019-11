Das nächste Unentschieden: KSC gewinnt auch Testspiel nicht

Anzeige

Der Karlsruher SC kommt selbst in Testspielen nicht mehr über Unentschieden hinaus. Nach zuvor sieben Remis nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga trennte sich der KSC am Donnerstagabend vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 1:1.

Stürmer Anton Fink hatte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz in der 60. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Kurz vor Schluss gelang den Gästen vor 310 Zuschauern im Kehler Rheinstadion durch Patrick Rossini (87.) aber noch der Ausgleich.

