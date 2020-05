Der KSC möchte gegen den FC St. Pauli seine Woche aufwerten

Anzeige

Dass die Deutsche Fußball Liga nun doch nicht festlegt, wie mit dieser Fußballsaison umgegangen würde, sollte sie doch noch abgebrochen werden, belastet Christian Eichner „nullkommanull“, wie er sagt. Das gehöre zu den Dingen, „die ich nicht ändern kann“, reagierte der Trainer des Zweitliga-Drittletzten Karlsruher SC am Freitag auf die entsprechende Nachfrage bei der virtuellen Pressekonferenz.

Im Folgesatz verriet er, was beim KSC vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC St. Pauli sowieso jeder denkt: „So wie es sich momentan andeutet und wie sich alles entwickelt hat, glaube ich, dass die Chance relativ groß ist, dass wir die Saison zu Ende bekommen.“

Eichner bat daneben um Nachsicht, dass er in dieser Englischen Woche „recht wenig Zeit hatte, um darüber nachzudenken“. Zwei Punkte gab`s bislang auf das Bonuskonto für das 0:0 gegen Bochum und das 1:1 gegen Hannover. Gegen die Truppe vom Kiez um den früheren KSC-Angreifer Dimitris Diamantakos erhofft sich Eichner eine dringend nötige „Aufwertung“ der Woche.

Mehr zum Thema: Live-Ticker: Der KSC empfängt den FC St. Pauli

Dort, wo der KSC in der Tabelle steht, verbieten sich Gedanken abseits der Abstiegskampf-Piste. Auf ihr sind maximal noch 18 Punkte zu gewinnen. Chancen genug also für den KSC, um sich in Fernduellen mit einem halben Dutzend Konkurrenten bis zur Abrchnung am 28. Juni über den Strich zu arbeiten.

Schwierig, auf so einen Gegner zu treffen, denn er ist auch noch nicht unten raus. Damian Roßbach, KSC-Verteidiger

Wie schwer es der fünf Zähler bessere FC St. Pauli mit seinem Trainer Jos Luhukay dem Tabellen-16. machen wird? Die Hamburger hatten sich am vergangenen Samstag in Darmstadt mit 0:4 überfahren lassen und spielten am Mittwoch 0:0 gegen Heidenheim. Das erste Spiel nach der Corona-Pause gewannen sie mit 1:0 gege Nürnberg, das vor diesem 29. Spieltag zwei Punkte vor dem KSC das rettende Ufer besetzt. .

„Schwierig, auf so einen Gegner zu treffen, denn er ist auch noch nicht unten raus. Für uns wäre der Dreier wichtig, um St. Pauli in den Sog reinziehen zu können und um uns etws Luft verschaffen zu können“, sagte KSC-Verteidiger Damian Roßbach zur Ausgangslage.

Alles über den Gegner: KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zum FC St. Pauli

Startelf könnte verändert aussehen

Nachdem er am Mittwoch kurzfristig wegen eines Hexenschusses ausgefallen war, absolvierte der Linksverteidiger das Abschlusstraining am Freitag in der Sportschule Schöneck schmerzfrei. Er könnte also ins Team rücken, um das Eichner zuletzt ein Geheimnis machte. Mit der Rückkehr von Lukas Fröde ist nach verbüßter Sperre zu rechnen. Dass Änis Ben-Hatira von Beginn an ran darf, bezeichnete der KSC-Trainer als denkbar.

Pauli-Trainer Luhukay schickte die üblichen Belobigungen an den Spielort voraus, indem er am eigenen Arbeitsplatz vor dem KSC warnte: „Sie haben Spieler mit der nötigen Erfahrung, Robustheit und der letzten Konsequenz im Zweikampfverhalten. Darüber hinaus sind sie nach Standardsituationen sehr gefährlich.

Mehr zum Thema: Das sagt Coach Eichner über die Fitness vor der Partie gegen St. Pauli