Die Sportschule Schöneck hoch über den Dächern der Stadt ist nicht als Heimstatt von Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll berühmt. Doch schon viele Athleten inspirierte die Geselligkeit im dortigen Turmbergstüble zu außerordentlichen Taten.

Der Fußballer Andreas Görlitz zum Beispiel kehrte an Vorabenden der Bundesliga-Heimspiele mit dem Karlsruher SC in der Saison 2007/2008 aus dem Schankraum der Schule oft erst nach zehn Uhr aufs Zimmer zurück. Dann klappte er sein Notebook auf und begann, Musik darauf zu komponieren. Wusste ja fast jeder in der Stadt: Görlitz war Teilzeit-Rockstar in seiner eigenen Band: Room 77 hieß sie. Der Kicker bediente die Gitarren.

Der eher bodenständige Lehrersohn Christian Eichner wiederum hatte damit insofern zu tun, als er mit dem von Bayern München ausgeliehenen Verteidigerkollegen das Zimmer teilte. Der Streber besaß deutlich andere Vorstellungen davon, wann Ruhe im Karton zu sein hat in der Nacht vor einem Bundesligaspiel.