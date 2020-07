„Es geht darum, die Marke erlebbar zu machen”: Neuer KSC-Präsident Siegmund-Schultze will mit dem KSC wieder in die Mitte der Gesellschaft

Der zwölfte KSC-Präsident ist ein Mann der wirtschaftlichen Vernunft. Daran lässt Holger Siegmund-Schultze (53) im Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten am Tag nach seiner Wahl keine Zweifel.

Am Freitagabend hatte Holger Siegmund-Schultze gewissermaßen sein erstes Heimspiel als Präsident des Karlsruher SC: In seinem Wohnort Gondelsheim kickte die zweite Mannschaft des KSC gegen die örtliche Mannschaft des FV. Bevor er sich aus dem Wildpark zum besonderen Termin in der Heimat verabschiedete, stellte sich der 53 Jahre alte Immobilienunternehmer den Fragen von BNN-Sportchef René Dankert.

Herr Siegmund-Schultze, wie haben Sie Ihren Wahlsieg gefeiert?