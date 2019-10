Faszination KSC: 125 Jahre Vereinsgeschichte im BNN-Spezial

Anzeige

Der KSC wird 125 Jahre alt – und die Badischen Neuesten Nachrichten widmen sich dem Jubiläum mit einem BNN-Spezial. 20 Reportagen und über 250 Fotos illustrieren 125 Jahre Sportgeschichte in Baden: „Nur der KSC“ heißt das 106 Seiten dicke Magazin, das die Badischen Neuesten Nachrichten zum Jubiläum des Traditionsvereins herausgebracht haben und das ab sofort in allen BNN-Geschäftsstellen, in Kiosks und im Buchhandel der Region zu haben ist.

Das BNN-Spezial nähert sich der großen Geschichte des Vereins von ganz unterschiedlichen Seiten: Große Namen leben in Reportagen über Icke Häßler, Oliver Kahn und Winnie Schäfer wieder auf, es gibt Interviews mit Lars Stindl und Burkhard Reich. Große Erinnerungen werden in Geschichten rund um die herausragenden Erfolge der Fußballer in den 1950er Jahren wach, aber auch in Storys über die Uefa-Cup-Teilnahmen des KSC in den 1990er Jahren.

Service

Das BNN-Spezial „Nur der KSC“ (106 Seiten) ist erhältlich in allen Geschäftsstellen der BNN und im Buchhandel, Preis 8,50 €, ISBN 978-3-927725-22-5.

Mehr als nur Fußball

Große Visionen wecken Beiträge über das Nachwuchsleistungszentrum des KSC, über die nach oben schielenden Frauen-Fußballer – vor allem aber: das neue Stadion. Ein Reporterkollege hat schon mal einen Blick vorausgeworfen und einen Besuch im „Hexenkessel“ 2022 unternommen. Der KSC ist weit mehr als Fußball, Beiträge berichten von der ruhmreichen Geschichte der KSC-Leichtathleten, von medaillenverwöhnten Boxern, aber auch von der noch recht neuen Darts-Abteilung. Bestechende Fotos großer Momente in der KSC-Geschichte steuert die Sportfotoagentur GES bei, historische Aufnahmen aus dem Stadtarchiv erwecken eine Zeit zu neuem Leben, in der Fußballanhänger noch Flutlichmasten erklimmen konnten, um bessere Sicht zu haben. Und natürlich kommen die Fans zu Wort. Und nicht nur das: opulente Bilder zeigen riesige Choreografien.

Faszination KSC

Das BNN-Spezial bietet kuriose Episoden und beleuchtet Menschen, die sich hinter den Kulissen für den Verein engagierten. Viel Tradition vermitteln Impressionen rund um die Skulptur des „Nackten Manns“ vor dem Stadion. Alles in allem: ein Magazin, das jene große Faszination zu erklären versucht, die der Fußball ganz allgemein und der Traditionsclub KSC im Besonderen auszuüben verstehen.

