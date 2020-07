Flügelflitzer Goller ist der erste Neue beim KSC

Für den Fototermin hatte sich Benjamin Goller schon mal ein T-Shirt mit KSC-Logo übergestreift, in Kürze wird der 21-Jährige dann auch das Trikot der Blau-Weißen tragen.

Goller will „so viel wie möglich” spielen

Nach einem ruhigen Start ins diesjährige Sommer-Transferfenster, das am 15. Juli gestartet war und Corona-bedingt noch bis zum 5. Oktober dauert, hat der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC nun zum ersten Mal auf dem Markt zugeschlagen. Goller kommt auf Leihbasis vom SV Werder Bremen, bei dem er in der vergangenen Saison zehn Bundesliga-Einsätze verbuchte, die meisten davon als Einwechselspieler.

In Karlsruhe sollen es in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga – für diese gilt die Leihvereinbarung – deutlich mehr werden. „Ich möchte so viel wie möglich spielen und der Mannschaft und auch dem Verein weiterhelfen”, ließ Goller via Vereinsmitteilung wissen. Der gebürtige Reutlinger passt in eines der Profile, die Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer und Cheftrainer Christian Eichner für die Spielersuche umrissen hatten: mehr Tempo auf den Außenbahnen.

Bei Schalke Champions-League-Luft geschnuppert

„Benjamin ist ein junger, dynamischer, dribbelstarker Spieler, wir erwarten uns auf der rechten Außenbahn Einiges von ihm”, sagte Kreuzer den BNN und fügte hinzu: „Ich hatte ihn schon vor zwei Jahren auf dem Schirm, als er noch bei Schalke gespielt hat.”

Goller spielte von 2016 bis 2019 in Gelsenkirchen, zunächst noch in der U19. Im Dezember 2018 durfte er bei S04 unter Trainer Domenico Tedesco sogar Champions-League-Luft schnuppern, ehe es ihn im Sommer 2019 nach Bremen zog. Stand jetzt wird er in einem Jahr an die Weser zurückkehren. „Auch Werder hält große Stücke auf ihn”, erklärte Kreuzer.