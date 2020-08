Fußballplatz, Klinik, Fitnessstudio: So sieht ein Trainingstag beim KSC aus

Die Wahrheit liegt auf dem Platz? Zumindest in den ersten Trainingstagen gilt das für die KSC-Profis nicht. Die müssen auch in einem Fitnessstudio in Karlsruhe und einer Klinik in Bad Herrenalb antreten.

Die Ansage von Christian Eichner dürfte den Spielern des Karlsruher SC gefallen. „Ab Montag nur noch Fußball”, verspricht der KSC-Cheftrainer für die weitere Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Er tut das in dem Wissen, dass die Wildpark-Profis in den ersten Tagen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub vor allem neben dem Platz gefordert waren.

Die medizinischen Untersuchungen, die Beweglichkeits- und Krafttests sind die Spieler aus den vergangenen Jahren zwar gewohnt, neu ist diesmal allerdings der genaue Ablauf. Waren die Messungen bislang über die Vorbereitung verteilt, wurden sie auf Eichners Wunsch nun komprimiert in die ersten drei Tage gepackt. „Natürlich würde man am liebsten die ganze Zeit auf dem Platz trainieren”, sagt Mittelfeldakteur Alexander Groiß, der aber einsieht, dass zum Profitum eben noch mehr gehört.

Drei Tests sollen Defizite in Beweglichkeit und Ausdauer aufdecken

Doch wie sahen die ersten Tage für Groiß und seine Kollegen konkret aus? Hatten diese am Montag noch alle gemeinsam den obligatorischen Laktattest absolviert, wurde der Kader anschließend in drei Gruppen eingeteilt. Für Groiß und sieben seiner Mitspieler ging es am Dienstag nach dem Auftakttraining ins Therapie- und Gesundheitszentrum Trimedic in die Karlsruher Nordstadt, wo drei verschiedene diagnostische Tests Defizite in den Bereichen Beweglichkeit und Ausdauer aufdecken sollten.